Русская весна была бы невозможна без подвига черноморцев в 90-х годах – офицер флота

Новости Украины

Раздел Черноморского флота в 90-х годах глазами очевидцев и непосредственных участников процесса, который в итоге привел к возвращению Крыма в «родную гавань», увидят российские зрители.

Об этом расскажет документальный фильм Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России «Флотораздел: сохранить ЧФ для России!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем это важнейшей частью новейшей истории России, – пояснил глава регионального отделения союза журналистов, капитан 1 ранга, эксперт института стран СНГ Сергей Горбачев. – Многое, что происходило в те дни в Крыму и Севастополе, и, прежде всего, на Черноморском флоте, предопределило последующие событие. В самом становлении российско-украинских отношений именно тема флота была первична. Более того, именно тогда состоялся феномен, когда оперативно-стратегическое объединение в 94 тысячи военнослужащих, более 100 тысяч рабочих и служащих, 833 корабля, 600 летательных аппаратов, 50 кораблей океанской зоны, 30 подводных лодок, морская пехота, обладающих ядерным оружием, дислоцированные в нескольких республиках, отказались присягать государству Украина. В течении 8 месяцев черноморцы во главе с адмиралом Касатоновым выдерживали прессинг Киева, переводя весь процесс решения в политическую плоскость, когда Кремль был занят другими проблемами, а Киев хотел прихватить все, черноморцы проявили стойкость, мужество и прозорливость, понимая, что Украине такой флот не нужен, а за действиями Киева стоит Запад во главе с США. И, в конечном счете, удар будет нанесен не только по Черноморскому флоту, как части системы защиты и обороны, а удар будет нанесен по всей России».

В процессе съемок были опрошены более 40 человек – военнослужащих ЧФ, непосредственно участвовавших в событиях. Пока лента была в работе, один из них уже скончался, что косвенно показывает важность фиксирования показаний свидетелей попыток выдавить флот из города «русских моряков и русской славы», лишить его этой славы. Именно тогда был создан задел для «Русской весны».

«Если бы тогда этого не произошло, сегодня Крым не был бы даже украинским, не говоря уже о российском. И, наверняка, Россия была бы другой. И что бы оценить все, что тогда произошло – мужество черноморцев, их предвидение, должно быть известно и в России, и за рубежом, чтобы потомки знали, что не по щелчку пальцев в 2014 году полуостров вернулся в родную гавань. А Черноморский флот из этой родной гавани никуда и не уходил», – подчеркнул Горбачев.

По его оценке, эти события еще не получили должной оценки исторической значимости, тогда как действия черноморцев в 90-е годы можно назвать героизмом. Поэтому авторы постарались собрать полный рассказ очевидцев и участников событий с 1991 по 1997 год, надеясь снять продолжение. Поскольку и после 1997 года события вокруг Черноморского флота РФ в Севастополе имели историческое значение.

Документально-публицистический фильм «Флотораздел: сохранить ЧФ для России!» уже представлен морской общественности, а 15 июля его увидят члены военно-научного общества ЧФ и участники съемок. В воскресенье 17 июля ленту покажут в ДОФе морякам-черноморцам.

«В свободном доступе лента находится на сайтах «Журналист Севастополя» и «Флот – ХХI век» в последней версии из 5 частей и 12 глав, – уточнил Горбачев. – Мы будем заявлять фильм на конкурсы и фестивали, чтобы обеспечить ему широкую аудиторию. Копии ленты получат все школы Севастополя, учреждения дополнительного образования и Севастопольского госуниверситета».

Проект «Флотораздел: сохранить ЧФ для России!» снят на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.