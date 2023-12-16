«Русские обнаглели»: в Киеве жалуются, что авиация РФ стала заходить за линию фронта

Игорь Шкапа.  
16.12.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На днях российский самолет прорвал украинскую линию обороны и сбросил авиабомбы на позиции ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии, опубликованном антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», заявил киевский авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

На днях российский самолет прорвал украинскую линию обороны и сбросил авиабомбы на позиции ВСУ....

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«В последнее время русские обнаглели. Они уже бросают не только свои КАБы — крылатые авиационные бомбы, а вот только несколько дней на российском ресурсе я увидел, как Су-34 прорвал нашу линию обороны и сбросил уже штурмовые авиабомбы на парашютах. Пятисотки сбросил, на наши позиции. С этим надо уже покончить, и здесь уже зенитно-ракетные комплексы должны поработать», – считает эксперт.

По его словам, над Россией ВСУ сбивать не может, поскольку это не позволяет сделать дальнобойность украинских авиационных ракет.

«А зенитными ракетами — ну, пожалуйста, мы один раз подсунули под Брянскую область, на Черниговщине, комплекс Patriot, два самолета, два вертолета — в руины, еще один изрешеченный сел и, видимо, не подлежит ремонту. Ну иногда мы можем так делать, но это не может быть практикой, потому что можем потерять дорогостоящий комплекс стоимостью миллиард долларов», – сказал Романенко.

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