Русскоязычные начали отказываться от украинского языка в знак протеста

22.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Насильственная украинизация, которую проводила предыдущая и продолжает нынешняя власть, приводит лишь к ухудшению положения украинского языка.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для многих думающих людей подобное принуждение, и я себя отношу к этим людям, привело к обратному эффекту – вы давно уже не слышите мой украинский, потому что для меня украинский – это по любви. Я хорошо владею украинским языком, я люблю его, у меня папа был украиноговорящий, я росла в билингвальной семье.

Второе – в детской среде и в профессиональной среде образовалось такое явление, что украинский стал языком профессионального чтения и общения. Все – прочитал закон, дальше комментируешь его по-русски, прочитал рецепт по-украински, дальше отвечаешь по-русски — вот, к чему приводит насильственная украинизация. Она совершенно не улучшает позиции украинского языка.

Посмотрите результаты по ВНО. По-моему, каждый десятый после введения программы тотальной украинизации не может сдать экзамен по украинскому языку и украинской истории. Это вам совершенно обратный эффект принудительной, тотальной, бессмысленной и безнадежной, вызывающей отторжение у многих людей украинизации.

И последнее, что я хочу сказать, что считаю верхом цинизма и действия команды Зеленского, и действия команды его идеологического отца в этом смысле, Порошенко, по украинизации страны, население которой они уничтожают. Нельзя рассказывать нам про любовь к украинскому языку, традиции, идентичность нашу, при этом убивая саму возможность и желание жить в этой стране, делая все, чтобы росла смертность, миграция и так далее», – заявила Лукаш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее публиковавшийся исключительно на украинском языке поэт рассказал, почему после 2014 года стал писать на русском.