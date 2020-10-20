Украинский поэт Роман Скиба: «До 2014 года я писал только по-украински»

20.10.2020, Киев, Артем Клименко

Говорящие головы от украинской культуры в последние годы часто талдычили: «Где вы видели фашистов? Это всё выдумки московской пропаганды и пятой колонны». Наш собеседник — украинский поэт, родившийся во Львове и живущий в Киеве, — на зрение не жалуется.

О том, почему фашизм и дегуманизация стали привычными реалиями для Украины, как литературные хунвейбины отрабатывают идеологическую повестку, насколько изменились общественные настроения с 2019 года, — «ПолитНавигатор» поговорил с известным литератором Романом Скибой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«ПН»: — Ваши высказывания о майдане, гражданской войне, фашизме действовали на «свидомых» сограждан как красная тряпка на быка. На вас выплеснулась волна агрессии, исходившая, в том числе и от коллег по цеху. Чем приходится платить за то, чтоб оставаться самим собой, не идти на поводу у общественного мнения?

Роман Скиба: — Как гласит формула, которую я вывел на основании общения с майданерской тусовкой: чтобы стать диссидентом в Украине после 14-го года, нужно всего три вещи называть надлежащими им именами: переворот — переворотом, фашизм — фашизмом, а гражданскую войну — гражданской войной.

С началом войны на Донбассе я потерял примерно 85 процентов из свого окружения. Перманентная травля, угрозы, демонстративный бойкот — это любимые методы «свидомитской» тусовки, но у меня практически сразу выработался к ним иммунитет.

«ПН»: — Почему Украина оказалась благоприятным местом для дегуманизации, которую с 2014 года взяли на вооружение не только идеологи и пропагандоны, но и вообще представители всех ветвей власти?

Роман Скиба: — Фашизм — это и есть дегуманизация. А поскольку в 14-м к нам пришел именно он, удивляться не приходится.

Согласно теории английского философа Джона Грея, цивилизационный прогресс касается только сферы научного познания, а вот базисные принципы отношений между гомо сапиенсами неизменны еще с первобытных времен. Соответственно, при некоторых чрезвычайных обстоятельствах то или иное общество может отказаться от морали, характерной его эпохе, и вернуться к истокам. Нечто подобное мы пережили в Украине.

«ПН»: — Как вы оцениваете последние полтора года? Поворот винта не случился. Но изменилось что-то в стране — если не на уровне государственных решений, то в настроениях людей, в общественной атмосфере?

Роман Скиба: — Хотя поворот и не случился, — это очень хорошо, что Порошенко проиграл выборы. За эти полтора года выплеснулись огромные объемы «секретной» информации (которая, впрочем, для адекватных людей никаким секретом не была). Пропаганда фашизма и войны уже не действует, как раньше. Народ перестал бояться адептов «майдана», над ними смеются. Это вселяет оптимизм…

«ПН»: — Судя по всему, во время коронавируса у «слуг народа» появился удобный повод забыть о собственных обещаниях, игнорировать нарушения базовых прав людей?

Роман Скиба: — Естественно. Только ленивый не использует такую шикарную отмазку. Вот только на правых почему-то ограничения, введенные властью, не распространяются. Ходить маршами им никто не мешает.

«ПН»: — Как думаете, почему Зеленский и «слуги» не дорожат голосами собственных избирателей, а при этом делают то, что могло бы понравиться или не раздражало бы 25 процентов, поддержавших Порошенко?

Роман Скиба: — Зеленский плывет по течению. Для того, чтобы изменить направление последнего, необходимы смелость и мужество, а с этим у президента не сложилось. Но течение может направиться в другую сторону, независимо от воли Зеленского. Посмотрим на результаты выборов в США — мне кажется, они многое определят.

«ПН»: — Многие известные литераторы и деятели культуры обслуживали Порошенко на выборах, очень бойко «топили» за то, чтоб сограждане голосовали «не по приколу». Чем объясняется эта негигиеничность? Только «печеньками» и всевозможными синекурами? Или идеология незаметно овладевает теми сферами, где ее не должно быть, а «мытци» охотно подсаживаются на эту «иглу»?

Роман Скиба: — Литературным трендом сейчас стало то, с чего в 90-е дружно смеялись те самые литераторы, которые этим новым трендом заправляют. Жутко видеть, что творится с неокрепшими душами молодых авторов. Декларативность, патриотический пафос — они подсели на это. Они так увлеклись, что даже не чувствуют, как низко актуальная на сегодня тенденция опустила причастную к ней литературу и вкусы аудитории, которая такой вот творческий продукт потребляет.

Критику в свой адрес подобные литературные хунвейбины воспринимают почти как посягательство на целостность Украины. Литература для них — средство угодить «правильным» политикам. Писать в соцсетях посты, указывающие на приятие соответствующей политической доктрины, клеймить «врагов нации» — они считают своим долгом. Чего только не сделаешь, чтобы не отбиться от стаи (или от стада), доказать свою благонадежность… Хотя стадо у них и шумное, нам со стороны уже хорошо видно, что оно маленькое. А им из середины — нет, не видно… Пока не видно…

«ПН»: — Ваши старые знакомые, шельмующие вас в соцсетях после ваших «неправильных» выступлений, часто сокрушаются: «Вот, раньше Скиба был… А теперь…» В чем тут дело? Вы действительно стали другим?

Роман Скиба: — Другими стали они. Мои принципы, моя картина мира остались такими же, как и раньше.

Живешь себе, живешь, пишешь стихи, фестивали делаешь, вручаешь литературные премии талантливым молодым коллегам. А тут бац — все вокруг сходят с ума. При этом доказывают тебе, что с ума сошел ты. Потому что не поддерживаешь их ненависти к здравому смыслу. И когда ты не соглашаешься назвать черное белым, ты автоматически становишься их врагом.

«ПН»: — Иногда одни и те же литераторы на Львовщине участвуют в фестивале Бруно Шульца и одобряют, популяризируют Шухевич-фест. И никакого когнитивного диссонанса?..

Роман Скиба: — Типическое двоемыслие по Оруэллу. Умение вживить в свою логику два взаимоисключающих понятия, да так, чтобы при этом чувствовать себя психологически комфортно. Каждый уважающий себя майданер должен быть способен толкнуть слезливую речь о жертвах Бабьего Яра и закончить ее славословием в адрес воинов УПА.

«ПН»: — Как новые времена (с майданом, гражданской войной, форсированной нацификацией) сказались на ваших стихах? Как и почему вы стали писать еще и по-русски?

Роман Скиба: — До 14-го года я писал только по-украински. Меня пробовали переводить на русский многие, но я этими переводами удовлетворен не был. Понимал, что нужно когда-нибудь самому за это дело взяться. И вот с началом русофобского шабаша я почувствовал, что время наступило. Пошли переводы. А потом и оригинальные тексты. Прошлой весной в Издательстве Дмитрия Бураго появилась моя книжка «Йети табачный и Чуточка избранного». В книжке, естественно, никакой политики — просто хорошие стихи…

«ПН»: — Поделитесь просто хорошими стихами.

Роман Скиба:

Собачий город

Город собачий. Все честь по чести.

Все, как во сне.

Знай, что дождешься ты радостной вести

Лишь по весне.

Ходят по улицам добрые доги —

Грустен их вид.

В двориках серых, в трущобах убогих

Ветер гудит.

Гладь же собак — этот дождь високосный

Тоже в их честь.

Что с ними стало — шкура да кости,

Тусклая шерсть.

Есть у тебя перстенечек с рубином

Эры Ян-Цзи.

Если сверкнет, значит площадью Бима

Едут ловцы…

Песня рыбаря

Река святая, будь мне зелена.

А если не умеешь — будь печальной.

Пусть отраженье моего челна

Живет в тебе, как было изначально…

Глаза слезятся — в них тебя полно.

И нам ли помнить, кто там главный в Риме…

Ты дышишь, словно доброе вино.

Я снова пьян глубинами твоими…

Река! Река! Верни же имя мне,

Которое в безумии и злости

На пенной ускользающей волне

Смел начертать я камышовой тростью…

Племя

Против жажды нет меча.

Пращи — против зноя.

Хлебчем кровушку, ворча,

Матерясь и ноя.

И, ведомые вождем,

В боевой раскраске,

Мы к Мудрейшему идем,

Чтобы слушать сказки…

Вот дошли к сухой реке,

Злобные, как черти, —

Он кораблик на песке

Тросточкою чертит…

С ходу прет на деда вождь

С жестким разговором:

— Где же, Ной, твой жуткий дождь?

— К сожаленью, скоро…