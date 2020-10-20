Украинский поэт Роман Скиба: «До 2014 года я писал только по-украински»
Говорящие головы от украинской культуры в последние годы часто талдычили: «Где вы видели фашистов? Это всё выдумки московской пропаганды и пятой колонны». Наш собеседник — украинский поэт, родившийся во Львове и живущий в Киеве, — на зрение не жалуется.
О том, почему фашизм и дегуманизация стали привычными реалиями для Украины, как литературные хунвейбины отрабатывают идеологическую повестку, насколько изменились общественные настроения с 2019 года, — «ПолитНавигатор» поговорил с известным литератором Романом Скибой.
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«ПН»: — Ваши высказывания о майдане, гражданской войне, фашизме действовали на «свидомых» сограждан как красная тряпка на быка. На вас выплеснулась волна агрессии, исходившая, в том числе и от коллег по цеху. Чем приходится платить за то, чтоб оставаться самим собой, не идти на поводу у общественного мнения?
Роман Скиба: — Как гласит формула, которую я вывел на основании общения с майданерской тусовкой: чтобы стать диссидентом в Украине после 14-го года, нужно всего три вещи называть надлежащими им именами: переворот — переворотом, фашизм — фашизмом, а гражданскую войну — гражданской войной.
С началом войны на Донбассе я потерял примерно 85 процентов из свого окружения. Перманентная травля, угрозы, демонстративный бойкот — это любимые методы «свидомитской» тусовки, но у меня практически сразу выработался к ним иммунитет.
«ПН»: — Почему Украина оказалась благоприятным местом для дегуманизации, которую с 2014 года взяли на вооружение не только идеологи и пропагандоны, но и вообще представители всех ветвей власти?
Роман Скиба: — Фашизм — это и есть дегуманизация. А поскольку в 14-м к нам пришел именно он, удивляться не приходится.
Согласно теории английского философа Джона Грея, цивилизационный прогресс касается только сферы научного познания, а вот базисные принципы отношений между гомо сапиенсами неизменны еще с первобытных времен. Соответственно, при некоторых чрезвычайных обстоятельствах то или иное общество может отказаться от морали, характерной его эпохе, и вернуться к истокам. Нечто подобное мы пережили в Украине.
«ПН»: — Как вы оцениваете последние полтора года? Поворот винта не случился. Но изменилось что-то в стране — если не на уровне государственных решений, то в настроениях людей, в общественной атмосфере?
Роман Скиба: — Хотя поворот и не случился, — это очень хорошо, что Порошенко проиграл выборы. За эти полтора года выплеснулись огромные объемы «секретной» информации (которая, впрочем, для адекватных людей никаким секретом не была). Пропаганда фашизма и войны уже не действует, как раньше. Народ перестал бояться адептов «майдана», над ними смеются. Это вселяет оптимизм…
«ПН»: — Судя по всему, во время коронавируса у «слуг народа» появился удобный повод забыть о собственных обещаниях, игнорировать нарушения базовых прав людей?
Роман Скиба: — Естественно. Только ленивый не использует такую шикарную отмазку. Вот только на правых почему-то ограничения, введенные властью, не распространяются. Ходить маршами им никто не мешает.
«ПН»: — Как думаете, почему Зеленский и «слуги» не дорожат голосами собственных избирателей, а при этом делают то, что могло бы понравиться или не раздражало бы 25 процентов, поддержавших Порошенко?
Роман Скиба: — Зеленский плывет по течению. Для того, чтобы изменить направление последнего, необходимы смелость и мужество, а с этим у президента не сложилось. Но течение может направиться в другую сторону, независимо от воли Зеленского. Посмотрим на результаты выборов в США — мне кажется, они многое определят.
«ПН»: — Многие известные литераторы и деятели культуры обслуживали Порошенко на выборах, очень бойко «топили» за то, чтоб сограждане голосовали «не по приколу». Чем объясняется эта негигиеничность? Только «печеньками» и всевозможными синекурами? Или идеология незаметно овладевает теми сферами, где ее не должно быть, а «мытци» охотно подсаживаются на эту «иглу»?
Роман Скиба: — Литературным трендом сейчас стало то, с чего в 90-е дружно смеялись те самые литераторы, которые этим новым трендом заправляют. Жутко видеть, что творится с неокрепшими душами молодых авторов. Декларативность, патриотический пафос — они подсели на это. Они так увлеклись, что даже не чувствуют, как низко актуальная на сегодня тенденция опустила причастную к ней литературу и вкусы аудитории, которая такой вот творческий продукт потребляет.
Критику в свой адрес подобные литературные хунвейбины воспринимают почти как посягательство на целостность Украины. Литература для них — средство угодить «правильным» политикам. Писать в соцсетях посты, указывающие на приятие соответствующей политической доктрины, клеймить «врагов нации» — они считают своим долгом. Чего только не сделаешь, чтобы не отбиться от стаи (или от стада), доказать свою благонадежность… Хотя стадо у них и шумное, нам со стороны уже хорошо видно, что оно маленькое. А им из середины — нет, не видно… Пока не видно…
«ПН»: — Ваши старые знакомые, шельмующие вас в соцсетях после ваших «неправильных» выступлений, часто сокрушаются: «Вот, раньше Скиба был… А теперь…» В чем тут дело? Вы действительно стали другим?
Роман Скиба: — Другими стали они. Мои принципы, моя картина мира остались такими же, как и раньше.
Живешь себе, живешь, пишешь стихи, фестивали делаешь, вручаешь литературные премии талантливым молодым коллегам. А тут бац — все вокруг сходят с ума. При этом доказывают тебе, что с ума сошел ты. Потому что не поддерживаешь их ненависти к здравому смыслу. И когда ты не соглашаешься назвать черное белым, ты автоматически становишься их врагом.
«ПН»: — Иногда одни и те же литераторы на Львовщине участвуют в фестивале Бруно Шульца и одобряют, популяризируют Шухевич-фест. И никакого когнитивного диссонанса?..
Роман Скиба: — Типическое двоемыслие по Оруэллу. Умение вживить в свою логику два взаимоисключающих понятия, да так, чтобы при этом чувствовать себя психологически комфортно. Каждый уважающий себя майданер должен быть способен толкнуть слезливую речь о жертвах Бабьего Яра и закончить ее славословием в адрес воинов УПА.
«ПН»: — Как новые времена (с майданом, гражданской войной, форсированной нацификацией) сказались на ваших стихах? Как и почему вы стали писать еще и по-русски?
Роман Скиба: — До 14-го года я писал только по-украински. Меня пробовали переводить на русский многие, но я этими переводами удовлетворен не был. Понимал, что нужно когда-нибудь самому за это дело взяться. И вот с началом русофобского шабаша я почувствовал, что время наступило. Пошли переводы. А потом и оригинальные тексты. Прошлой весной в Издательстве Дмитрия Бураго появилась моя книжка «Йети табачный и Чуточка избранного». В книжке, естественно, никакой политики — просто хорошие стихи…
«ПН»: — Поделитесь просто хорошими стихами.
Роман Скиба:
Собачий город
Город собачий. Все честь по чести.
Все, как во сне.
Знай, что дождешься ты радостной вести
Лишь по весне.
Ходят по улицам добрые доги —
Грустен их вид.
В двориках серых, в трущобах убогих
Ветер гудит.
Гладь же собак — этот дождь високосный
Тоже в их честь.
Что с ними стало — шкура да кости,
Тусклая шерсть.
Есть у тебя перстенечек с рубином
Эры Ян-Цзи.
Если сверкнет, значит площадью Бима
Едут ловцы…
Песня рыбаря
Река святая, будь мне зелена.
А если не умеешь — будь печальной.
Пусть отраженье моего челна
Живет в тебе, как было изначально…
Глаза слезятся — в них тебя полно.
И нам ли помнить, кто там главный в Риме…
Ты дышишь, словно доброе вино.
Я снова пьян глубинами твоими…
Река! Река! Верни же имя мне,
Которое в безумии и злости
На пенной ускользающей волне
Смел начертать я камышовой тростью…
Племя
Против жажды нет меча.
Пращи — против зноя.
Хлебчем кровушку, ворча,
Матерясь и ноя.
И, ведомые вождем,
В боевой раскраске,
Мы к Мудрейшему идем,
Чтобы слушать сказки…
Вот дошли к сухой реке,
Злобные, как черти, —
Он кораблик на песке
Тросточкою чертит…
С ходу прет на деда вождь
С жестким разговором:
— Где же, Ной, твой жуткий дождь?
— К сожаленью, скоро…
Спасибо!
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