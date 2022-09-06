С разворотом на Восток у российской экономики не всё так гладко

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Поворот России на Восток оказался не таким простым процессом, как это декламировалось в начале. Требует от сторон привыкание и учёт специфики друг друга. Также осложняют налаживание связей и США, которые угрожают азиатским банкам санкциями.

На эту тему рассуждали эксперты на Восточном экономическом форуме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генеральный директор ООО «ФедералПресс», заместитель председателя Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Иван Еремин высказал мнение о том, что не все так гладко в торговых отношениях между Россией и странами Востока, в частности, с тем же Китаем.

«Опираясь на свой опыт, я понимаю, что долгие годы мы говорили о повороте на Восток. И это была довольно популярная повестка. Но, тем не менее, в реальности, кроме разговоров, зачастую не проходило более глубоких экономических процессов. Потому что, сегодня сталкиваясь с ведением бизнеса, например, с нашими партнёрами в Китае, с другими странами, мы понимаем, что нам приходится преодолевать такие внутренние тектонические процессы. То есть бизнес просто не готов с обеих сторон к тем моделям, присущим национальным экономическим деловым отношениям. И, казалось бы, в широкой дискуссии, в паблике декларируется, что страна открыта для инвестиций и сотрудничества с Россией, но на практике, и в банковском секторе… коллега сегодня сказал – тяжело работать с иностранными банками. Декларация одна, а по факту…» – говорил Еремин.

Первый вице-президент, начальник департамента синдицированного и международного финансирования «Газпромбанка» Иван Дунь продолжил тему о проблематике ведения бизнеса с Востоком.

«Более того, мне кажется, что с «той стороны» нет той системной работы, нет команды партии (а там все банки большие, государственные) работать с российскими банками. То есть они совершенно так же опасаются санкций, как и другие иностранные банки. У многих китайских банков огромные активы в Штатах, и это – безусловно экономический интерес. То есть они покупать дёшево наши ресурсы, безусловно, хотят. Хотят иметь долю в нашем экспорте, но при этом, всё, что касается расчётов, это полностью ложится на нас», – рассказал Дунь.