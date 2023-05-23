С убийства Залужного стартовала самоликвидация проекта «Украина» – Ваджра

Ликвидация главкома ВСУ Валерия Залужного стала одним из финальных аккордов проекта «Украина», который заканчивает свое существование.

Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«То, что сейчас происходит, это закономерный процесс ухода Украины, закрытие этого проекта. Почему это происходит? С одной стороны, по причине паразитной сущности украинских граждан, – отметил он.

– Давайте будем откровенны, и я понимаю, что многим это не понравится. Но, тем не менее, если мы говорим, что есть плохие люди, но нет плохих народов, у меня сразу встречный вопрос: а организованная преступная группировка – это плохие отдельные люди, или это плохое сообщество?

Это я к тому, что любое сообщество можно привести к определенному общему знаменателю в плане морали, в плане нравственности, в плане интеллекта и всего остального. И то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, как раз общий такой знаменатель, к которому привели всё население. Да кто-то стоит выше, и на мой взгляд это очень важный момент – наверху вот этого социума абсолютно выродившаяся умственно и нравственно правящая элита. Зеленский – это как завершение.

У меня когда-то очень давно, ещё после оранжевой революции, была статья, в которой я как бы предполагал вариант, что к власти придёт некая Верка Сердючка со звездой на голове. Я брал образ целиком, предполагал, исходя из природы и сути Украины, как таковой. И вот, пожалуйста. Перед вами не Верка Сердючка, но по сути своей – то же самое: мы получили Зеленского, который та же Сердючка, только без звезды на голове».