С убийства Залужного стартовала самоликвидация проекта «Украина» – Ваджра
Ликвидация главкома ВСУ Валерия Залужного стала одним из финальных аккордов проекта «Украина», который заканчивает свое существование.
Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сейчас происходит, это закономерный процесс ухода Украины, закрытие этого проекта. Почему это происходит? С одной стороны, по причине паразитной сущности украинских граждан, – отметил он.
– Давайте будем откровенны, и я понимаю, что многим это не понравится. Но, тем не менее, если мы говорим, что есть плохие люди, но нет плохих народов, у меня сразу встречный вопрос: а организованная преступная группировка – это плохие отдельные люди, или это плохое сообщество?
Это я к тому, что любое сообщество можно привести к определенному общему знаменателю в плане морали, в плане нравственности, в плане интеллекта и всего остального. И то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, как раз общий такой знаменатель, к которому привели всё население. Да кто-то стоит выше, и на мой взгляд это очень важный момент – наверху вот этого социума абсолютно выродившаяся умственно и нравственно правящая элита. Зеленский – это как завершение.
У меня когда-то очень давно, ещё после оранжевой революции, была статья, в которой я как бы предполагал вариант, что к власти придёт некая Верка Сердючка со звездой на голове. Я брал образ целиком, предполагал, исходя из природы и сути Украины, как таковой. И вот, пожалуйста. Перед вами не Верка Сердючка, но по сути своей – то же самое: мы получили Зеленского, который та же Сердючка, только без звезды на голове».
По словам Ваджры, представители украинской элиты, как черви в трупе – активно и интенсивно пожирают, по сути, умершее тело Украины. Они пожирают украинский народ, они пожирают остатки материальных ценностей, и они уже сами себя пожирают.
«Вот, как пример, давайте, Залужного возьмём, которого до сих пор найти не могут. Да потому что по той информации, которая у меня есть, с человеком беда приключилась. Человек приехал в одно интересное место проверить, как подготовка к «контрнаступу» идёт, а штаб накрыло ударом. А знаете, почему накрыло? Так потому – что у президента Зеленского очень сложные отношения с командующим украинской армией уже были, потому что там непонятно, то ли уже его нет, то ли он уже на пути к Бандере, – подчеркнул обозреватель.
– У Зеленского были определённые тёрки с главнокомандующим, причём такие, серьёзные. А как убрать его, просто не уберёшь, потому что американцы всё решают, не позволят они убирать никого, если и они сами это решение не приняли. Самый простой вариант – это взять информацию о месте пребывания, месте нахождения – и слить нам. И не в том плане, то вот туда-то приехал Залужный, а в этом плане, что там штаб, и слили как раз к его приезду, чтобы этот штаб накрыли.
Поэтому они друг друга живьём жрут. Он уже где-то там в реанимации, в лучшем случае, лежит, и в принципе, как бы всё нормально, периодически трупы выбрасывают из руководящих кабинетов и делают вид, что ничего не происходит с Украиной – происходит закрытие проекта Украина».
Спасибо!
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