Санду не признаёт территориальную целостность РФ

05.11.2021 18:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Встреча на высшем уровне руководства России и Молдовы не планируется.

Об этом в интервью телеканалу Молдова-1 заявила президент Молдовы Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она добавила свою ритуальную фразу о том, что надеется на «прагматичное и конструктивное сотрудничество» с Москвой. Она считает, что переговоры с «Газпромом» «обнажили проблемы» в отношениях в Россией.

«Контракт по газу касается наших отношений с Российской Федерацией. Очевидно, что есть проблемы – более серьезные и попроще. Мы всегда были искренни и говорили, что заинтересованы в прагматичном и конструктивном сотрудничестве, которое основано на взаимном уважении», – сказала Санду.

Однако она не считает, что ее участие в русофобской конференции «Крымская платформа» обострила эти проблемы.

«”Крымская платформа” – это про наше уважение территориальной целостности Украины. Контракт на поставку газа — то другое. Это то, что относится к нашим отношениям с Россией», – рассуждает Санду.

В доказательство своих слов она отметила, что у других государств, чьи представители участвовали в «Крымской платформе», проблем с «Газпромом» не было.

«Признав территориальную целостность Украины, Санду посягнула на территориальную целостность России. А потом потребовала у России скидку на газ», – прокомментировал слова президент депутат молдавского парламента Богдан Цыдря в своем телеграм-канале.

Если Санду упорно отказывается связывать газ и политику, то функционеры ЕС воспользовались молдавским кейсом для обвинения России. Им подыграла премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. В интервью румынским СМИ она заявила, что в «Газпроме» молдавской стороне навязывали политическую дискуссию.

«Как ни поступает Россия, все нашим “партнерам” плохо. Не заключала контракт с Молдавией – плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях – тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в “жестокой игре”, а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за “помощь” США, откуда не поступило ни кубометра газа. Но это еще не все. Теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии – это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от Газпрома! При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев отчего-то сам выбрал не свободные рынки, а газ из России. Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит Газпром снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», – прокомментировал поведение Молдовы сенатор РФ Алексей Пушков.