Санкции не работают, Россия повышает боевой и экономический потенциал – Арестович

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 724
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Санкции фактически никак не ударили по России – она продолжает наращивать экономическую и боевую мощь и рано или поздно найдет решения, которые не устроят Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции фактически никак не ударили по России – она продолжает наращивать экономическую и боевую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«По разным данным от 300 до 450 «серых» танкеров путешествуют, продавая российскую нефть и газ. О каком ведении войны мы ведем речь? Да они живут так, как они и жили. Они наложили формальные санкции, которые бьют, но не очень, Россия сохранила экономику – более того, она ее по некоторым аспектам интенсифицировала.

Происходят очень серьезные процессы, о которых рано пока говорить, но они повышают боевую готовность Российской Федерации и ее экономическую устойчивость», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«То есть, мало того, что она и так нас сильнее, они приняли стратегические фундаментальные решения в Российской Федерации, которые усиливают ее позиции в перспективе все больше и больше.

У них одна проблема – это наземные войска, но и эту проблему они более-менее пытаются решать, зазывая в военкоматы 30 тысяч человек [в месяц] и как-то имея возможность их снабжать. Проблемы у них с железом в основном, но и здесь они очень интенсивно ищут решения, а нас не устраивает момент, когда они однажды это решение найдут», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть