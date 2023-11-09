Санкции не работают, Россия повышает боевой и экономический потенциал – Арестович

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Санкции фактически никак не ударили по России – она продолжает наращивать экономическую и боевую мощь и рано или поздно найдет решения, которые не устроят Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По разным данным от 300 до 450 «серых» танкеров путешествуют, продавая российскую нефть и газ. О каком ведении войны мы ведем речь? Да они живут так, как они и жили. Они наложили формальные санкции, которые бьют, но не очень, Россия сохранила экономику – более того, она ее по некоторым аспектам интенсифицировала. Происходят очень серьезные процессы, о которых рано пока говорить, но они повышают боевую готовность Российской Федерации и ее экономическую устойчивость», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«То есть, мало того, что она и так нас сильнее, они приняли стратегические фундаментальные решения в Российской Федерации, которые усиливают ее позиции в перспективе все больше и больше. У них одна проблема – это наземные войска, но и эту проблему они более-менее пытаются решать, зазывая в военкоматы 30 тысяч человек [в месяц] и как-то имея возможность их снабжать. Проблемы у них с железом в основном, но и здесь они очень интенсивно ищут решения, а нас не устраивает момент, когда они однажды это решение найдут», – заявил Арестович.