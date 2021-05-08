Секта свидетелей «победобесия»: Кто дирижирует хором бандеровцев и российских либералов

08.05.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

«Победобесие», «даёшь празднование со всей Европой», «восплачем» – каждый год накануне Дня Победы мы слышим единый хор «разоблачителей», состоящий из политических украинцев и российских либералов. Совпадение? Не думаем – здесь даже не скрывается работа одного режиссёра – по единой методичке.

8 мая на Украине в седьмой раз на официальном уровне отмечается «День примирения» – суррогатный «праздник», изобретённый бандеровским агитпропом для постепенного стирания из общественного сознания Дня Победы советского народа над гитлеровской Германией.

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«Декоммунизаторы» под страхом уголовного преследования запретили Георгиевскую ленту и красное Знамя Победы. Украинцам теперь навязывают новую символику – красный мак, который предлагается устанавливать на аватарки в социальных сетях, крепить к одежде – «как в Европе». Впрочем, читатель наверняка замечал символику с маками и у некоторых представителей российской либеральной публики. И это не случайно, если вспомнить, что Украина – это просто полигон, где Запад оттачивает инструменты дерусификации с прицелом на будущее расчленение уже самой России.

К слову, на Украине кампания в нынешнем году проходила с несколько меньшим рвением, нежели во времена Петра Порошенко. И это сразу же сказалось на результате – изображения красных маков явно поубавилось в фейсбуке, нежели в прошлые годы, отмечает киевский политолог Сергей Белашко.

«Смотрю на аватары политических украинцев и не вижу полагающихся им сегодня маков. Не удивляюсь ни разу. Ведь «массовый патриотический флешмоб» возможен только при соблюдении необходимых условий: 1) интенсивная прокачка темы по всем возможным каналам коммуникации; 2) заранее подготовленные дизайнерами и использованные проплаченными лидерами мнений шаблоны; 3) обозначение того, что иной формат сетевой активности является проявлением нелояльности государству. То есть, без темников, бюджетов, админресурса и угроз никакой флешмоб не получается», – констатирует эксперт.

Тем не менее, промывка мозгов даёт свои плоды, о чём свидетельствует свежая социология (хотя можно допустить завышение показателей, поскольку исследование проводилось фондами, работающими на гранты Запада).

Итак, у 41% респондентов на Украине вместо мозгов уже каша в головах, поскольку они считают, что «Украине следует праздновать и 8-е, и 9-е мая».

31% оказались устойчивыми к влиянию бандеровской мозгопромывки и твёрдо убеждены, что Украина должна отмечать только День Победы над фашизмом 9 мая. Около 9% «цэевропейцев», напротив, поддерживают идею отмечать только «День памяти и примирения» 8 мая, а еще 10% респондентов тупо наплевать на любую из дат.

48% украинцев полагают, что Вторая Мировая война была развязана в результате сговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения Пакта Молотова-Риббентропа. Не согласны с этим 29%, еще 23% не определились с ответом.

46% украинцев положительно относятся к решению украинской власти о признании боевиков УПА борцами за независимость Украины. Против этого – 29%, 9% респондентов ответили, что им безразлично, и еще 16% не определились.

Опрос отчётливо показывает, что за «новую интерпретацию» истории Второй Мировой войны выступают молодое поколение, сторонники «европейского выбора», а также жители западных областей Украины. Исторических реалий, или «советской интерпретации истории» в терминологии организаторов опроса, придерживаются жители Центра и Юго-Востока Украины, а также граждане старшего поколения.

Заметно также, что усилия бандеровского агитпропа по дезинформации и дезориентации «громадян» принесли свои ядовитые плоды: увеличилось число сторонников «нового взгляда на историю», а также 10 и более процентов респондентов, которым либо плевать на всё, либо не имеющих чёткого взгляда на историю Великой Отечественной войны и Победе советского народа над фашизмом.

Не менее интересны и комментарии к опросу.

Вот, например, типичное мнение довольно известной «цэевропейки», киевской телеведущей Марины Данилюк-Ярмолаевой.

«Я всегда меряю температуру по палате по Югу и Востоку. Там уже и язык подтянулся. И Рождество у Нового Года отжимает позиции. И Святой Николай триумфально становится главным для сотни детей – в России такого нет. На Юге уже 37% считает обе даты важными. На Востоке 32% против 48% – но подтягиваются», – радуется она.

Весьма характерно, что еврорагулька Данилюк-Ярмолаева высказывается о праздновании Дня Победы, как о «плясках на костях». Мол, украинцам следует брать примёр с просвещённого Запада, заливающегося слезами по всем погибшим по специальным дням:

«К счастью, за какие-то 10 лет, если украинское движение не ошибется, и 8, и 9 мая будут днем скорби, а не днем плясок на костях. 11 ноября Великобритания чтит ежегодно своих героев Первой и Второй мировых войн, и всех военных операций, где принимало участие государство. Poppy Day – именно оттуда пошла мода на маки у нас. И это очень правильно. Так вот туда приходят ветераны, чиновники, знаменитости и королевская семья. Но никому в голову не приходит съесть торт в виде танка или трясти голой попой в честь дедов, воевавших. Но там всегда придумывают какие-то интересные ходы. В День памяти на 100-летие окончания Первой мировой войны, по всей Великобритании колокола звучали в 1400 церквях – столько звонарей погибли во время войны, как солдаты».

Ничего не напоминает читателю? Конечно же, риторика укрожурки тесно перекликается с воплями российской либерды, у которой всё плохо: празднует страна 9 мая – «победобесие», проводит парад Победы – «напрасная трата денег», отменили парад из-за пандемии – «предали память жертв фашизма». Не угодишь. Впрочем, в задачи руководства страны и общества не входит делать приятное худосочной, но очень вонючей, либеральной прослойке.

Не менее показательно, что Данилюк-Ярмолаева, как и большинство её единомышленников, страдает непролазной тупостью и убеждённостью, что «Сталин приказал праздновать 9 мая вместо 8 мая, чтобы не как у союзников».

О том, что на свете существуют часовые пояса и факте, что 22.00 в Карлхорсте, когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, соответствовали 0.00 по московскому времени, а для всего советского народа, включая Сталина, приближение Дня Победы хоть на день, хоть на минуту, стало бы огромным облегчением и радостью, безмозглые «политические украинцы», как и российские либералы, не понимают и понимать не хотят.

Точно так же, бездумно, «сторонники европейского шляху» стараются перенести и привить западные традиции украинскому обществу, разводя сопли вокруг коллективного взрыда королевской семьи, премьера и британского парламента в Poppy Day. Да, Великобритания потеряла много людей в обе мировые войны, но сапог вражеского солдата ни разу не ступал на её территорию, и таких трагедий, таких сражений, какие происходили в Великую Отечественную на нашей земле, «старушка» не знала.

Для нас День Победы – это праздник со слезами на глазах, солнце после долгой бури, победа над смертельным врагом. Поражение в войне значило для нас практически полное истребление и порабощение, потерю родной земли, истории и культуры (над чем, кстати, не покладая рук трудится украинское правительство, да и наиболее упоротая часть либерального общества в РФ).

Наши предки завоевали право на радость Победы и передали его нам. 8-го и 9-го мая пусть кручинятся побеждённые и иже с ними.

Плач в День Победы по западному образцу – это слезинка либерала, пролитая не по жертвам фашизма, а по иллюзиям «пить баварское» и «евроинтеграция» через завоевание Третьим рейхом. В терминологии «Евромайдана» – те же дурацкие скачки в пользу «зарплаты 10 тысяч евро, пенсии – 5 тысяч». Сопутствующие гитлеровской «евроинтеграции» перспективы превращения «генетически неполноценного» населения в органическое удобрение и бессловесную рабочую силу идиотами полностью игнорируются.

«Цэевропейцы» тешат себя надеждами, что лет через 10 уйдёт старшее поколение, для которого отказ от Дня Победы означает предательство всего святого и собственное перерождение в манкурта. Для бандеризаторов сам факт, что треть населения страны до сих пор не «декоммунизирована», является руководством к дальнейшим беснованиям, зачисткам и репрессиям ради окончательного искоренения «совка» и Русского мира на Украине.

Собственно, само название «День памяти и примирения» с головой выдаёт всю гниль этого «праздника». С кем предлагают примиряться гражданам Украины его авторы и сторонники? С гитлеровскими оккупантами и их кровавыми прихвостнями, уничтожившими миллионы людей, стёршими с лица земли сотни городов, тысячи сёл Украины? Согласиться с этим могут только отбросы из отбросов.

Эксперты об информационных диверсиях либералов, осуществляемых каждый раз накануне парада Победы:

Александр Перенджиев, политолог, эксперт организации «Офицеры России»:

«Сегодня у ветеранов Великой Отечественной войны ситуация вполне хорошая, стабильная. Еще несколько лет назад каждому ветерану была выдана квартира, ветераны получают, по сути, даже две пенсии – по возрасту и «ветеранскую». Это не значит, конечно, что только государство должно заботиться о них. Все мы должны проявлять заботу. Но говорить об острых проблемах ветеранов сегодня не приходится. Что касается либералов и их вечных вопросов по поводу парада на День Победы – во-первых, деньги, которые на это тратятся, они и так тратились бы на обслуживание техники, на ее ремонт и так далее. Военные парады в том или ином виде проводятся всегда, как смотры войск. Не было бы этого парада, был бы все равно какой-то другой. Просто все привыкли, что это главный военный парад, но, вообще, это традиция армии, они проводились и в Российской империи, и в Красной Армии до войны. Армия не может без парада, это нужно четко понимать – она всегда должна демонстрировать свою мощь, возможности, военные должны явить себя народу, это такая традиция».

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

«Военный парад – это дань уважения, прежде всего, к павшим в годы Великой Отечественной войны и ныне здравствующим ветеранам и труженикам тыла. Именно их усилиями Советский Союз победил в этом самом страшном и кровавом испытании в истории нашей страны. Поэтому любые попытки опорочить парад, призывы не проводить его надо расценивать как неуважение к ветеранам, оскорбление памяти 27 миллионов советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Подло, кощунственно выступать с такими заявлениями в преддверии самого святого и объединяющего праздника – Дня Победы. Парады Победы будут проводиться всегда. Мини-парады у домов ветеранов, которые уже не могут выйти в силу преклонных лет и состояния здоровья, – это тоже дань уважения и памяти нашим старикам, которые добыли эту победу, заплатив самую страшную цену в истории человечества. Конечно, ветеранов осталось очень мало, с каждым годом их количество уменьшается, поэтому надо сделать все, чтобы в оставшейся жизни они испытывали заботу и уважение, любовь и поддержку со стороны как простых граждан, так и российского государства».

Сергей Горбачев, капитан I ранга, эксперт Института стран СНГ:

«С течением времени внедряются разные формы и методы работы с ветеранами, с учетом конкретной ситуации, с учетом того, что непосредственных участников войны остались единицы. То внимание, которое сегодня уделяется ветеранам, должно только приветствоваться и наращиваться. Что касается парадов – все это идет по статьям боевой подготовки и все эти вопросы так или иначе вписываются в общую программу подготовки сил и средств. Никаких материальных сверхзатрат никто не ведет. А с точки зрения проведения военных церемоний – это наша национальная традиция, которая отработана, и мы ей можем гордиться. Никаких оснований для недовольств быть просто не может».