05.10.2021 14:53 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Глава Комитета по иностранным делам в американском Сенате, демократ Боб Менендес заявил, что он против создания Содружества сербских муниципалитетов, предусмотренного Брюссельским соглашением.

Об этом сообщает GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенатор-демократ выразил свою позицию на собрании, организованном лоббистской Албанско-американской гражданской лигой США, где обсуждались вопросы диалога между Косово и Сербией, Содружества сербских муниципалитетов и идеи об обмене территориями и изменении границ Сербии и Косово.

По словам, человека из команды Байдена – Менендоса, создание Содружества внутри «Республики Косово» – «это рецепт катастрофы».

Глава Комитета по иностранным делам Сената США выразил многочисленные критические замечания в адрес бывшего президента США Дональда Трампа за то, что, по словам сенатора, оказывал давление только на Косово, в том числе из-за переговоров об обмене территориями – сербский север Косово в обмен на населенную преимущественно албанцами Прешевскую долину Сербии.

«К сожалению, администрация Трампа все свое давление оказывала на Косово, а не на Сербию и Белград. И это в конечном итоге привело к последствиям. Кроме того, я не считаю, что обмен территориями должен быть одним из вопросов, которые следует обсуждать», – сказал сенатор-демократ.