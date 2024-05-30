Сенатор РФ: Украина расцветёт после денацификации

Елена Острякова.  
30.05.2024 20:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Неизбежным следствием денацификации Украины должна стать ее демилитаризация.

Об этом сенатор РФ Владимир Джабаров заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неизбежным следствием денацификации Украины должна стать ее демилитаризация. Об этом сенатор РФ Владимир Джабаров...

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«Отказ от идеологии «вечной войны с москалями» пойдет на пользу самой Украине. Ей не понадобится большая армия, которую сейчас западники накачивают оружием, пытаясь реализовать заранее обреченную идею нанести России стратегическое поражение. После войны Германия и Япония отказались от милитаризма, что стало благом для их народов», – сказал Джабаров.

Он выразил уверенность в том, что цели и задачи СВО будут выполнены.

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