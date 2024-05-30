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Неизбежным следствием денацификации Украины должна стать ее демилитаризация.

Об этом сенатор РФ Владимир Джабаров заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ от идеологии «вечной войны с москалями» пойдет на пользу самой Украине. Ей не понадобится большая армия, которую сейчас западники накачивают оружием, пытаясь реализовать заранее обреченную идею нанести России стратегическое поражение. После войны Германия и Япония отказались от милитаризма, что стало благом для их народов», – сказал Джабаров.

Он выразил уверенность в том, что цели и задачи СВО будут выполнены.