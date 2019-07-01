Сербские майданщики провалили акцию протеста

01.07.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербская прозападная оппозиция провалила в очередной раз проведение антиправительственной акции протеста – в субботу манифестация майданщиков в центре Белграда возле гостиницы «Москва» собрала не более 50 человек.

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В этот же день сербский президент Александр Вучич посещал регион Западная Бачка, где выступил перед своими сторонниками в городе Сомбор. На встречу с главой государства пришло около 10 тысяч человек – наглядный контраст по сравнению с провальной акцией оппозиции.

О бессмысленности митингов майданщиков уже в открытую говорят не лояльные к действующей власти политики.

Так, председатель оппозиционной Лиги социал-демократов Воеводины, бывший кандидат в президенты Сербии Ненад Чанак, известный своими скандальными призывами признать независимость Косово и убрать российский бизнес из страны, в своем интервью телеканалу Pink сообщил, что, по его мнению, протест «1 из 5 миллионов» – это пустая трата энергии и времени.

Кроме того, любая смена власти без выборов может закончиться гражданской войной, предостерег политик.