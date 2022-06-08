Сербские политики могут вынести на референдум вопрос антироссийских санкций

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Правые оппозиционные партии Сербии выступают в поддержку России и против присоединения Сербии к антироссийским санкциям.

Об этом, не скрывая раздражения, пишет американское «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый шаг к введению санкций только навредит Сербии, а не России. По этой причине мы рассматриваем нынешнюю антироссийскую политику как антисербскую политику. «Двери» поддерживает нынешнюю политическую позицию России и считает, что Россия была вынуждена ответить после того, как была осаждена НАТО», – заявил американским журналистам международный секретарь ультраправой партии «Двери» Андрей Митич.

Он считает, что вопрос о присоединении к западным санкциям должен быть вынесен на референдум.

Такой же позиции придерживается лидер другой оппозиционной партии «Заветники» Милица Джурджевич-Стаменковски. По ее словам, «сербско-российские отношения – многовековая константа в сербском обществе».

«Вопрос санкций против Российской Федерации будет иметь более белезненные последствия для нашей страны, чем для какого-либо другого государства», – сказала Джурджевич-Стаменковски.

«Радио Свобода» опасается, что коалиция «Дверей» и «Заветников» вместе с другими пророссийскими партиями окажет давление на президента Сербии Александра Вучича и не позволит ему пойти на уступки по Украине.

По словам сербского политолога Драгомира Анджелковича, присоединение к антироссийским санкциям вызовет негативную реакцию и внутри Прогрессивной партии, которую возглавляет Вучич.

«Их избиратели против санкций против России, и большинство членов партии разделяют те же взгляды, что и большинство партийных чиновников. Решение о введении санкций вызовет массовые беспорядки, которые выведут людей на улицы», – говорит Анджелкович.

Такого же мнения придерживается лидер движения «Народный патруль» Дамнян Кнежевич, который уже проводил массовую пророссийскую акцию протеста в Белграде.

Согласно социологическим опросам, 76% сербов выступают против присоединения к антироссийским санкциям. По словам Аджелковича, многие сербы мотивированы своей антипатией к Западу, который вводил Санкции и против Сербии.

«Люди знают, что Запад обидел нас в прошлом. Поэтому для них, в конечном счете, кажется иррациональным – выступать против кого-то, кто последовательно поддерживал нас только из-за требований тех, кто подрывал нас в прошлом и продолжает это делать», – заключил Аджелкович.