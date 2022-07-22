Сербы готовы попрощаться с ЕС ради дружбы с РФ – посол РС

22.07.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Санкции, Сербия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Сербия никогда не присоединится в санкциям Евросоюза против России – и тем более на согласится воевать против России, даже под угрозой отказа в членстве в ЕС.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия никогда не присоединится в санкциям Евросоюза против России – и тем более на...

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«Я знаю, как народ реагирует. Все категорически против. Российские граждане у нас чувствуют себя как дома. 100% сербы не пойдут воевать с русскими. Если вдруг проявится политик, который объявит какие-то санкции, сербы никогда не возьмут оружие», – сказал Перович.

Он считает, что в Европе большие экономические проблемы, и «раньше развалится Евросоюз, чем Сербия станет его членом».

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