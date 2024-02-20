Сербы прогнали навальнистов, совравших про Сербию

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Бежавшие на территорию Сербии российские заукраинцы-либералы попытались организовать на территории страны стихийные мемориалы в честь Навального.

В свою очередь навальнистский телеграм-канал наврал про то, что сербское министерство организовало акцию в поддержку Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Окопавшиеся в Сербии, потому что больше никуда не пускают, российские либералы-заукраинцы в честь смерти своего кумира Алексея Навального занялись привычным делом – организацией стихийных мемориалов в чужой стране с фотографиями покойного и свечами. Однако подобная деятельность релокантов не встретила понимания у местного населения, настроенного исключительно русофильски.

«Это наш памятник! Это мы приехали к вам или вы к нам? Хочешь жечь свечи – иди в церковь!», – заявили жители города Нови-Сад, когда русскоязычные либералы попытались устроить импровизированный кенотаф Навальному на постаменте памятника писателю и политику 19 века Светозару Милетичу.

Один из многочисленных навальнистских телеграмм-каналов, организованных российскими релокантами в Сербии, распространил лживую новость о том, что якобы Министерство евроинтеграции Сербии объявило «неделю солидарности с Украиной».

На самом же деле подобную акцию организовало не сербское руководство, а представительство ЕС в Сербии. Подобные мероприятия, как правило, не имеют массовой поддержки среди сербов.