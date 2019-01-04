Сестра Надежды Савченко сделала громкое заявление

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Надежда Савченко, стараниями государственной пропаганды стремительно превратившаяся из народной украинской героини в агента Москвы и сумасшедшую, вскоре будет упрятана подальше от Киева – дело упрятанной за решетку депутатши передадут в провинциальные суды.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявила сестра арестованной Вера Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«19 января рассмотрение дела заканчивается, и оно передаётся в суд. Большой вопрос: какой суд будет рассматривать это дело? По закону – тот, где совершено преступление, но преступление не совершено.

Если верить генеральному прокурору, то должна была взлететь в воздух Верховная Рада, а это – в центре Киева. Но я более чем уверена, что они захотят спрятать это дело куда-нибудь в суд Луганской или Донецкой области, подальше от журналистов или международников. Или куда-то в Хмельницкую область.

То есть, они начнут перебрасывать это дело по судам. Конечно, не каждый суд захочет это дело брать», – отметила она.

Вера Савченко сообщила, что вовлечённые в дело стороны проявляют неуверенность и ждут итогов выборов.

«Я наблюдаю неуверенность одной из сторон, а их здесь не две и даже не три. Я наблюдаю неуверенность в ситуации. Она шаткая, и, я так понимаю, кто-то смотрит, куда же подует ветер после одних выборов, вторых, потом будут третьи, местные. Поэтому это говорит о том, что дело политическое», – добавила сестра подсудимой.