Сеть «порвал» клип кандидатки на Евровидение от Белоруссии

23.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Белорусская певица Марина Грегори объявила о планах участвовать и победить на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который в этом году пройдет в израильском Тель-Авиве.

Соцсети взбудоражило ее видеообращение, на котором певица парит то в облаках, то над Минском, то козыряет рядом с президентом республики Александром Лукашенко, заявляя, что всю жизнь занимается музыкой и рассчитывает на успех. В конце ролика она поет отрывок из песни, которую намерена исполнить на конкурсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клип вызвал бурную реакцию белорусских поклонников конкурса.

«У меня лопнули перепонки и 2 чашки», – пишет Юрий Авраменко.

«Я за. Пусть выступает. Только в костюме картошки. Или белорусской креветки. Порвем Евровидение», – иронизирует Елена Минская.

«Философская серия кадров, где она парит над церковью, а затем рядом с Лукашенко», – оценил клип Павел Хабаров.