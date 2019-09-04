Севастополь избежит наказания за срыв графика восстановления после Украины

04.09.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Власти Севастополя не будут наказаны за срыв графика освоения средств, выделяемых Россией по федеральной целевой программе (ФЦП) на 2019-20 годы для восстановления Крыма после пребывания в составе Украины.

Об этом сообщил недавно назначенный врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всем нашим неосвоенным средствам этого года федеральный центр не будет применять штрафные санкции. Есть такая оговорка, что, если есть смена высшего должностного лица, то на этот год штрафные санкции на субъект не налагаются. Но в следующем году надо так сделать, чтобы у федерального центра не было таких поводов», – сказал чиновник.

По его словам ранее утверждённая программа на 2019 и 2020 годы не могла быть выполнена, потому что возникли сложности с работами по проектированию объектов ФЦП.

Врио губернатора уверен, что в 2021 году Севастополю, наконец, удастся выполнить федеральную программу. Для этого Развожаев предлагает уже через месяц разрывать контракты с теми подрядчиками, которые не справляются.

Напомним, что в начале августа Развожаев на встрече с Владимиром Путиным обещал, что Севастополь освоит порядка 100 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

«Они абсолютно достижимы, по некоторым позициям, я думаю, Севастополь сможет даже раньше срока их выполнить с учётом средств, которые по ФЦП выделяются», – такая цитата Развожаева есть на официальном сайте Кремля за 12 августа.

В 2018 году крымские власти освоили 93% (64,9 млрд руб) средств ФЦП, севастопольские – только 60–63%.