Севастополь подумал и решил взимать курортный сбор

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Севастополь хочет войти в число регионов, где в качестве эксперимента взимают курортный сбор.

Об этой инициативе в ходе Дней Севастополя в Совфеде сообщил глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

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По его словам, изменения в действующий закон уже предложены к рассмотрению. Севастополь присоединится к эксперименту, в котором участвуют Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Крым.

«Знаю, что вы активно поддерживаете дополнение, чтобы вы стали участниками этого процесса и внутри себя на законодательном уровне могли принимать решение», – сказал Кутепов, обращаясь к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Позже в своем телеграм-канале тот пояснил, что такой мини-налог на отдых для туристов принесет Севастополю «существенные средства».

«Город сможет направлять больше денег на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры. В выигрыше будут и отдыхающие, и Севастополь», – рассуждает Развожаев.

Руководство Крыма в начале тоже восприняло курортный сбор как существенную помощь в развитии инфраструктуры приморских городов, даже с учетом минимальной суммы в 10 рублей за сутки пребывания в Крыму. Но в итоге оказалось, что администрировать такой сбор будет дороже, а его взимание ляжет на официальные объекты размещения, тогда как теневой сектор гостевого жилья останется в выигрыше – никто из владельцев платить такой сбор не обязан.

И пока легализация объектов приема и размещения туристов зашла в тупик из-за «поправки Хованской» в Жилищный кодекс РФ, запрещающей оказывать гостиничные услуги в жилом секторе, вводить курортный сбор не имеет смысла – две трети туристов останавливаются у частников и платить его не будут. В результате глава Крыма Сергей Аксенов направил письмо в правительство Российской Федерации с просьбой исключить Крым из данного эксперимента, поскольку «вводить сбор ради сбора не имеет смысла».

В Севастополе вопрос легализации туристического жилья осложняется тем, что большая часть мини-отелей находится на территории садовых кооперативов, где земли относятся к сельскохозяйственным. Следовательно, оказывать рекреационные и гостевые услуги на них нельзя, как и переводить в нежилой сектор. Последнее, к слову, требует согласия всех соседей по участку, дорогостоящей регистрационной процедуры, после которой собственнику придется сносить жилой дом – законодательство не предусматривает его перевод в нежилой объект. В случае введения курортного сбора в Севастополе он станет обязанностью официальных гостиниц, увеличивая их расходы на администрирование.