Севастополь превратят в винодельческую Мекку для энотуристов

08.06.2022  20:49 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Туризм


Севастопольские виноделы просят разрешить строительство виноделен с туристической инфраструктурой на виноградниках.

Против изменений в закон, запрещающий использование сельхозземель под другие нужды, выступает Минсельхоз РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольские виноделы просят разрешить строительство виноделен с туристической инфраструктурой на виноградниках. Против изменений в...

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На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию вице-губернатор Севастополя Мария Литовко напомнила, что в декабре прошлого года правительство РФ и южные регионы получили поручение президента о разработке пакета мер для развития винного туризма и увеличения доли российской винодельческой продукции на полках отечественных магазинов.

В проекте «Терруар Севастополь» участвуют 33 производителя с общей площадью виноградников в 6 тысяч гектаров. Из них они просят отдать под застройку 40 гектаров.

«Это винодельни и инфраструктура для туристов, которая должна быть не в 10 км от объекта, а на месте, – подчеркнул Литовко. – Уже вложено 2 миллиарда инвестиций с перспективой нарастить до 10 миллиардов, но регион их может потерять, потому что развития не будет».

Против разрешения на строительство выступает Минсельхоз РФ, опасаясь потери виноградопригодных земель в рекреационных зонах и натиска девелоперского лобби. Однако представители Краснодарского края, где тоже виноделы не могут заниматься переработкой урожая непосредственно на виноградниках и делать из этого турпродукт, уже разработали проект закона, где вводится понятие энотуризма и размещение первичной и вторичной переработки.

Во всем мире винодельни находятся на виноградниках, как и инфраструктура для приема туристов. Ограничить аппетиты застройщиков можно ограничением по площади объектов. Утверждение изменений в законодательство ожидается уже в этом году.

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