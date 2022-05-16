Севастополь простился с героями разведчиками

16.05.2022  19:59 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Севастополе простились с тремя героями, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Все трое – разведчики Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы простились с тремя нашими ребятами – Никитой Сергеевичем Максименко, Дмитрием Сергеевичем Островским и Дмитрием Юрьевичем Деевым, – написал в своем телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Все трое жили в Севастополе».

В Севастополе простились с тремя героями, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Все трое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Никита Максименко и Дмитрий Островский родились в Севастополе, Дмитрий Деев родом из Губкина Белгородской области. В 2014 году начал службу в армии, после окончания срочной службы решил продолжить военную карьеру и выбрал контрактную службу в Севастополе.

Напомним, в ходе спецоперации погибли замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий, командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров, командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть