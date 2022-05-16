Севастополь простился с героями разведчиками

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Новости Украины

В Севастополе простились с тремя героями, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Все трое – разведчики Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы простились с тремя нашими ребятами – Никитой Сергеевичем Максименко, Дмитрием Сергеевичем Островским и Дмитрием Юрьевичем Деевым, – написал в своем телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Все трое жили в Севастополе».

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Никита Максименко и Дмитрий Островский родились в Севастополе, Дмитрий Деев родом из Губкина Белгородской области. В 2014 году начал службу в армии, после окончания срочной службы решил продолжить военную карьеру и выбрал контрактную службу в Севастополе.

Напомним, в ходе спецоперации погибли замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий, командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров, командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва.