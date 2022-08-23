Севастополь простился с защитником России

23.08.2022  19:31 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

В Севастополе простились с еще одним бойцом, погибшим во время специальной военной операции на Украине.

Александр Вейнбергер служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22 армейского корпуса Южного военного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе простились с еще одним бойцом, погибшим во время специальной военной операции на...

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«Александр Александрович родился в Можайске, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – С 2010 года начал свою службу на Черноморском флоте. Жил в Севастополе. Был участником военной операции в Сирии».

Ранее губернатор сообщил, что именами героев спецоперации, похороненных в Севастополе, будут называть новые улицы и скверы Севастополя.

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