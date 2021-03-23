Севастополь ждёт кардинальная реновация, достойная патриотической столицы РФ

23.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Будущее развитие городской среды Севастополя невозможно без реновации.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил глава дирекции по управлению ФЦП развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Никитченко, в Севастополе нужно создавать новые городские центры, которые давали бы работу и притягивали жителей, иначе он рискует остановиться в развитии, а в его районах будет процветать нищета и безработица.

«Ожидать, что мы останемся в ситуации 20-го века в Севастополе – это утопично. Мы видим, что есть огромный интерес к тому, чтобы приехать и жить в нашем городе по разным причинам. И этот интерес создает давление через хаотическую застройку, через хищнический девелопмент в разных частях города.

Город растет, но урбанистическая модель у него осталась прежняя. Я хочу сказать, что для городов с высокой культурой, с интересной историей, с гордостью – есть только один выход, если они хотят и развиваться, и расти, и при этом сохранять комфорт, даже его, может быть, увеличивать. Это смена урбанистической модели.

Сейчас наш город моноцентричен, в нем есть некий центр, и в силу ветхости тех или иных районов, появляются анклавы социальной некомфортности, где нет развития. Если дело пойдет так, то мы получим анклавы нищеты в моноцентричном городе. Выход из этого в создании полицентричного города, где есть несколько ядер города, вокруг которого развивается социальная, экономическая жизнь. И при этом, эти ядра, эти центры завязаны в единую урбанистическую общность.

Я бы сказал, создание нескольких таких центров. Это создать и возможность людям работать и в то же время – очень комфортно жить. Но как ее реализовать в условиях дефицита земли? Вторая особенность Крыма в целом и Севастополя в особенности – это дефицит земли.

Это – только через реновацию, через глубокую реконструкцию и реновацию уже существующих районов и превращение их в новые социальные и экономические центры. Это путь тяжелый, он щепетильный, требует квалификации и тонкой настройки. Но если продолжать двигаться в моноцентричности, мы будем обречены на то, что наша старая модель пойдет в противоречие с ожиданиями самих горожан», – заявил Никитченко.