Севастополь ждёт реновация по опыту Москвы и Питера

15.06.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Большую часть квартир в новостройках Севастополя в последние годы приобретали приезжие «с материка». Население растет, а городу некуда расширяться.

Об этом в эфире ForPost заявил руководитель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2018-м году в годовом докладе губернатор Севастополя объявил, что свыше 70% жилья у нас покупают люди с материка, а не севастопольцы… У меня, как у потребителя, как у жителя, возникает вопрос – мы для кого строим? Площадь Севастополя, официально утвержденная 1080 квадратных километров. И больше ни квадратного метра у нас не появится. Границы согласованы между Севастополем и Крымом. И на этих 1080 квадратных километрах мы разворачиваем строительство для кого?» – заявил Донец.

Однако руководитель одного из севастопольских агентств недвижимости Наталья Массальская опровергла его данные.

«Что касается статистики о процентном соотношении покупателей с материка и местных, то у меня за последние полгода другие сведения. Не 70%, как посчитали в прошлом году, а 56% у нас покупателей первичного и вторичного рынка – это жители Севастополя и Крыма, которые пользуются программами ипотечными, материнским капиталом», – сказала она.

Эксперт по развитию жилищного строительства Юлия Смирнова заверила, что у Севастополя есть возможности для роста населения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить о том, что будет дальше – дальше будет то, что происходит сейчас во многих субъектах Российской Федерации, уже развитых. Это Питер, Москва. Дальше будет снос ветхого, аварийного и застройка этих зон. Но никак не застройка объектов, которые находятся под особым наблюдением и статусом по использованию относительно культурного наследия.

Очень регламентирована политика градостроительная в Российской Федерации. Это очень жестко регулируется. Зайти в какую-то особо охраняемую зону, если там строить запрещено, если это так называемая «нулевая зона», где строительство запрещено – оно и не будет там возводиться.

Если мы говорим о том, какое логическое развитие застройщика первичной недвижимости – это снос старого и на его месте строительство нового», – добавила Смирнова.