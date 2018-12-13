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Севастопольцы дали отпор чиновникам, вешающим лапшу на уши
Известный российский блогер Илья Варламов похвалил севастопольцев за нелюбовь к подземным переходам на улицах.
Текст под названием «Прогрессивный Севастополь» был опубликован в «Живом журнале» Варламова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Блогер считает вредным миф о том, что подземные переходы якобы способствуют безопасности дорожного движения.
«И я был безумно рад узнать, что в некоторых городах народ начинает просыпаться и давать отпор крепким хозяйственникам, которые пытаются повесить ему лапшу на уши. Например, в Севастополе власти собираются построить подземный переход через проспект Гагарина. Но местные жители объяснили чиновникам, почему переход этот им не нужен», – написал Варламов.
Он цитирует записи жителей Севастополя в соцсетях. Граждане объясняют, что подземный переход неудобен для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками.
«Запомните: у чиновника есть только одна причина настаивать на строительстве подземного перехода – это деньги. Подземные переходы стоят очень дорого, а это значит, что госслужащий может получить солидный откат или отдать подряд семейной фирме. Если же в вашем городе все чиновники честные, они просто хотят освоить побольше бюджетных средств. На такие проекты деньги обычно выделяет регион или федеральный центр, и городской администрации важно показать, что они всё потратили, чтобы в следующий раз им дали больше», – резюмирует Варламов.
Метки: Илья Варламов, подземные переходы, Севастополь
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