Севастопольцы дали отпор чиновникам, вешающим лапшу на уши

13.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Известный российский блогер Илья Варламов похвалил севастопольцев за нелюбовь к подземным переходам на улицах.

Текст под названием «Прогрессивный Севастополь» был опубликован в «Живом журнале» Варламова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер считает вредным миф о том, что подземные переходы якобы способствуют безопасности дорожного движения.

«И я был безумно рад узнать, что в некоторых городах народ начинает просыпаться и давать отпор крепким хозяйственникам, которые пытаются повесить ему лапшу на уши. Например, в Севастополе власти собираются построить подземный переход через проспект Гагарина. Но местные жители объяснили чиновникам, почему переход этот им не нужен», – написал Варламов.

Он цитирует записи жителей Севастополя в соцсетях. Граждане объясняют, что подземный переход неудобен для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками.

«Запомните: у чиновника есть только одна причина настаивать на строительстве подземного перехода – это деньги. Подземные переходы стоят очень дорого, а это значит, что госслужащий может получить солидный откат или отдать подряд семейной фирме. Если же в вашем городе все чиновники честные, они просто хотят освоить побольше бюджетных средств. На такие проекты деньги обычно выделяет регион или федеральный центр, и городской администрации важно показать, что они всё потратили, чтобы в следующий раз им дали больше», – резюмирует Варламов.