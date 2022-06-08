Севастопольских домовладельцев-смертников снимут с оползней

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Севастополь рассчитывает получить из федерального бюджета 14,5 миллиардов рублей на берегоукрепление Северной стороны.

Деньги нужны, в том числе, на выкуп домов и участков на оползнеопасных склонах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова, в черту города входит 166 км побережья, где находятся 9 оползнеопасных участков – в поселках Любимовка, Учкуевка, Кача. Обвальные склоны достигают высоты 28 метров, находиться под ними опасно, равно как и на них. И это при том, что дома вплотную подходят к краю обрывов.

Вести рекреационную деятельность на этих территориях при существующем состоянии дел нельзя. Поэтому правительство Севастополя разработало программу, рассчитанную до 2030 года, чтобы укрепить склоны и предотвратить дальнейшее разрушение берега. В первую очередь, предложено отселить жителей из домов в линии обрыва.

«Первый этап – изъятие и выкуп недвижимости в границах опасных участков склонов, – пояснила Гаврилова. – Второй – разработка проектной документации на благоустройство и озеленение, и третий – непосредственное проведение работ».

Опасные склоны подлежат террасированию с высадкой зеленых насаждений. От дальнейшего подмыва морским прибоем их оградят защитными бермами из каменных навалов и подпорными стенками. Новые гидротехнические сооружения – шпоры – расширят пляжную зону на побережье, которое правительство считает перспективным для туристического развития.

Чтобы на обрывах вновь не настроили гостевых домов, в Генплан Севастополя внесут информацию о стабильных участках, куда можно привлекать бизнес.

В актуальных ценах программа берегоукрепления обойдется в 14,5 миллиардов рублей, но к концу реализации расходы могут вырасти до 20,5 миллиардов. Тем не менее, глава комитета Совфеда Алексей Майоров назвал проект «амбициозным, но необходимым».