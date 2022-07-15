Севастополю поручили взять шефство над Мелитополем

15.07.2022  18:12 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина, Экономика
Новости Украины

Севастополь взял шефство над Мелитополем.

Курировать районы Запорожской области будет Тверь, Новгородская и Белгородская области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастополь взял шефство над Мелитополем. Курировать районы Запорожской области будет Тверь, Новгородская и Белгородская...

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По словам главы военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого, шефство помогает в отдельно взятых районах решать проблемы с дорогами и готовится к началу учебного года. Тем более, что в начале осени в Запорожской области пройдет референдум о воссоединении с Россией.

То, что в подготовке к проведению референдума будет задействован управленческий актив Севастополя, подтвердил губернатор Михаил Развожаев.

«У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях. В Старобельском районе ЛНР по моему поручению уже несколько месяцев работает группа наших управленцев, – сообщил он в своем телеграм-канале. – Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю – с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией».

Нынешний руководитель Запорожской области еще в бытность народным депутатом Украины приобрел в Севастополе недвижимость и открыл ресторан в Парке Победы. Официально бизнесом владеет старший сын Балицкого Андрей, еще один сын учится в крымском медуниверситете. В украинских СМИ особо подчеркивали, что в севастопольском ресторане нардепа делают 10-процентную скидку российским военнослужащим, одетым по форме, или при предъявлении военного билета.

Напомним, что курировать экономические вопросы и переход Запорожской области в рублевую зону будет замглавы администрации, экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

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