Северная сторона станет главным местом Севастополя

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Власти Севастополя планируют перенести административный центр на Северную сторону и убрать паромный причал из Артбухты.

Об этом на заседании комитета по экономической политики Совета федерации сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам губернатора, исторический центр Севастополя надо оставить для туристов, а административные службы перенести на Северную сторону, для чего нужно построить две подстанции на 110 кВ в Андреевке и Любимовке с линиями электропередач.

«Если с генерацией сейчас проблем нет, и Балаклавская ТЭС работает с запасом, по крайней мере на среднесрочный период, то сетевой комплекс требует значительной модернизации, – подчеркнул Развожаев. – Северная сторона имеет перспективы для жилищного строительства и для курортного, но сейчас нет дополнительных мощностей».

Еще одну подстанцию правительство Севастополя планирует построить на мысе Фиолент, где садовые товарищества давно превратились в кварталы гостевых домов с большим потреблением электроэнергии. Тем более, что Фиолент примыкает к Балаклаве, где со строительством яхтенной марины начнется стремительное туристическое развитие. Оно же потребует новых транспортных узлов для морских и железнодорожных перевозок.

Проект «Городская электричка», по словам Развожаева, стартует уже в следующем году, а для создания инфраструктуры морского пассажирского транспорта нужны государственные вливания. Морской транспорт с мыса Хрустальный, где сейчас строятся объекты культурного кластера, необходимо перенести в бухту Южная, недалеко от железнодорожного и автовокзалов.

«Наша идея в создании двух транспортно-пересадочных узлов: в бухте Южной – на причале № 113, который располагается вблизи железнодорожного и автобусного вокзалов, и на Северной стороне, в районе площади Захарова, – уточнил Развожаев. – Предварительная стоимость этих объектов 5 миллиардов рублей. Ни в одну из программ они пока не входят».

Губернатор предложил включить строительство подстанции с ЛЭП и морских вокзалов в госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Чтобы пассажирский морской транспорт получил те же привилегии развития, как и сухопутный, комитет Совфеда инициирует законодательные изменения.

«Внесли законопроект об изменениях, которые будут касаться морских пассажирских перевозок, – сообщил глава комитета Андрей Кутепов. – Чтобы была возможность строить причальные стенки и субсидировать пассажирские перевозки по морю».

Для повышения качества общественного транспорта Севастополь включат в федеральный проект с заявкой на 50 автобусов экологического класса большой вместимости.