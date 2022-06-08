Северная сторона станет главным местом Севастополя

08.06.2022  19:19 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Туризм


Власти Севастополя планируют перенести административный центр на Северную сторону и убрать паромный причал из Артбухты.

Об этом на заседании комитета по экономической политики Совета федерации сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Севастополя планируют перенести административный центр на Северную сторону и убрать паромный причал из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам губернатора, исторический центр Севастополя надо оставить для туристов, а административные службы перенести на Северную сторону, для чего нужно построить две подстанции на 110 кВ в Андреевке и Любимовке с линиями электропередач.

«Если с генерацией сейчас проблем нет, и Балаклавская ТЭС работает с запасом, по крайней мере на среднесрочный период, то сетевой комплекс требует значительной модернизации, – подчеркнул Развожаев. – Северная сторона имеет перспективы для жилищного строительства и для курортного, но сейчас нет дополнительных мощностей».

Еще одну подстанцию правительство Севастополя планирует построить на мысе Фиолент, где садовые товарищества давно превратились в кварталы гостевых домов с большим потреблением электроэнергии. Тем более, что Фиолент примыкает к Балаклаве, где со строительством яхтенной марины начнется стремительное туристическое развитие. Оно же потребует новых транспортных узлов для морских и железнодорожных перевозок.

Проект «Городская электричка», по словам Развожаева, стартует уже в следующем году, а для создания инфраструктуры морского пассажирского транспорта нужны государственные вливания. Морской транспорт с мыса Хрустальный, где сейчас строятся объекты культурного кластера, необходимо перенести в бухту Южная, недалеко от железнодорожного и автовокзалов.

«Наша идея в создании двух транспортно-пересадочных узлов: в бухте Южной – на причале № 113, который располагается вблизи железнодорожного и автобусного вокзалов, и на Северной стороне, в районе площади Захарова, – уточнил Развожаев. – Предварительная стоимость этих объектов 5 миллиардов рублей. Ни в одну из программ они пока не входят».

Губернатор предложил включить строительство подстанции с ЛЭП и морских вокзалов в госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Чтобы пассажирский морской транспорт получил те же привилегии развития, как и сухопутный, комитет Совфеда инициирует законодательные изменения.

«Внесли законопроект об изменениях, которые будут касаться морских пассажирских перевозок, – сообщил глава комитета Андрей Кутепов. – Чтобы была возможность строить причальные стенки и субсидировать пассажирские перевозки по морю».

Для повышения качества общественного транспорта Севастополь включат в федеральный проект с заявкой на 50 автобусов экологического класса большой вместимости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть