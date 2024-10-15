Северокорейцы прибыли на СВО мстить врагам своего союзника за нападение на Курскую область

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР нужен для привлечения армии Северной Кореи к прорыву линии фронта на СВО.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, вопрос идёт о получении северокорейцами боевого опыта. Сейчас весь мир наглядно видит разницу между армией мирного и военного времени. Это было очевидно ещё во Вторую мировую войну, когда Вермахт, потренировавшись «на кошках», стал очень серьёзной военной машиной. Хотя ещё в 1938 году его потенциал был намного ниже. А в 1941-м он уже сбивал, как кегли, империи с карты. Сейчас весь мир понимает, что помимо обычной строевой подготовки, огневой и прочих, очень важен процент мотивированных командиров, грамотных солдат, которые привыкли действовать в боевых условиях. КНДР не воевала с 1953 года. У нее нет ни генералов, ни офицеров среднего звена, тем более младшего – с боевым опытом», – отметил он.

В тоже время армия США имеет опыт войны в Афганистане и Ираке, Россия – опыт войны в Сирии и на Украине.

«У игроков в Азии – КНДР и Китая, которым противостоят Южная Корея и Япония, – несмотря на серьёзные вооружённые силы – боевого опыта по факту нет. И поэтому КНДР сейчас заинтересована в том, чтобы его получить. Как сделал СССР в Испании в 1936-38 годах, что позволило нам в дальнейшем выдержать удар от Германии. Если бы мы с Германией сошлись армией образца 1935 года, то мы бы не устояли. И товарищ Ким это понимает и сейчас делает такой взаимовыгодный обмен: получает боевой опыт, а нам дает какое-то количество личного состава, которое позволит опрокинуть фронт. Отличный вариант. А формальная буква закона будет соблюдаться по договору. В Курске же есть боевые действия, Украина напала на эту территорию. И с формальной точки зрения корейцы выполнят свою часть договора», – заключил Васильев.