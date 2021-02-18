«Шансов никаких» – либеральный политолог о революции в РФ

18.02.2021, Москва, Елена Острякова

Протесты в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального в России зашли в тупик, потому что у их участников нет конкретной программы.

Об этом на круглом столе в Москве заявил либеральный политолог Виталий Камышев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы наблюдаем, и в Белоруссии, и в России, это флешмоб. Чтобы свергнуть режим необходимо все-таки, нечто большее. Мне кажется, что большая проблема России это то, что классовым сознанием, в полном смысле слова, обладает только правящий класс. Только правящий класс четко знает, чего хочет и что делать. Если ты служишь этой системе, то ты живешь хорошо. Все остальные категории населения не организованы, и разобщены.

Пока люди не осознают своих интересов, совершенно конкретных, то протесты не могут ничем закончиться. Потому что пока что люди выходили за абстрактную свободу. В Белоруссии выходили, потому что им не нравится, что много лет один и тот же человек возглавляет страну. Вот, он на колхозника похож. У него усы. Но этого мало. Программа подробная, конкретная, с социальными экономическими требованиями – не была выдвинута. В итоге раскола элит не произошло, силовики остались верны власти, и все многочисленное чиновничество сохранило верность», – делает вывод Камышев.

Он высмеял авторов, которые пишут, о том, что «режим Путина» надломлен.

«А вообще, как представляют себе эти оптимисты, скажем, крушение власти, переход власти. Я только вижу два варианта. Первый вариант, вот открываются Спасские ворота, звучит колокольный звон, выходит Владимир Владимирович Путин в рубище, за ним Сечин во власенице. Они босые, подходят к лобному месту и говорят: простите нас, русские люди. Падают на колени. Вот мы все осознали, вот власть Леше Навальному.

Второй вариант, это генералы производят переворот, приходят к Алексею Анатольевичу, говорят, ну, Алексей Анатольевич, царствуй. Вы согласитесь, что это все очень фантастично», – риторически резюмировал Камышев.

Он полагает, что у протестов нет перспективы, «пока не соединится протест городских хипстеров с движением в глубинке».