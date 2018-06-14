14.06.2018, Москва
  946 просмотров
Политика, Украина

Швондеры в бриони скоро покинут Украину


Украиной управляют иностранные граждане, которые не планируют пускать там корни.

Об этом в эфире в эфире телеканала украинского NewsOne заявил бывший депутат одесского горсовета Дмитрий Спивак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«На должности назначают смотрящих на местах от наших западных старших товарищей. Это когорта людей с иностранным гражданством. Они сюда приходят на нас посмотреть наколядовать и вернуться. Шариковы в вышиванках и швондеры в «бриони» – вот кадровая политика в Украине. Абсолютная профнепригодность и тотальное воровство», – сказал Спивак.

Бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов полагает, что импортные чиновники после выборов оставаться на Украине не собираются.

«Если они проиграют, они уедут. Они лишь пешки в этой игре. Есть люди наверху, которые их расставляют их для того, чтобы канализировать на них народный гнев. Отправят какую-то Эку в Грузию, и люди довольны», – сказал Куликов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть