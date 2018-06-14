14.06.2018, Москва

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Швондеры в бриони скоро покинут Украину

Украиной управляют иностранные граждане, которые не планируют пускать там корни.

Об этом в эфире в эфире телеканала украинского NewsOne заявил бывший депутат одесского горсовета Дмитрий Спивак.

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«На должности назначают смотрящих на местах от наших западных старших товарищей. Это когорта людей с иностранным гражданством. Они сюда приходят на нас посмотреть наколядовать и вернуться. Шариковы в вышиванках и швондеры в «бриони» – вот кадровая политика в Украине. Абсолютная профнепригодность и тотальное воровство», – сказал Спивак.

Бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов полагает, что импортные чиновники после выборов оставаться на Украине не собираются.

«Если они проиграют, они уедут. Они лишь пешки в этой игре. Есть люди наверху, которые их расставляют их для того, чтобы канализировать на них народный гнев. Отправят какую-то Эку в Грузию, и люди довольны», – сказал Куликов.