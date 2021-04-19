Схваченный киевский шпион пытался раздобыть базу украинцев с паспортами РФ – «незалежная» закатила истерику

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В России якобы начались «репрессии» против украинских дипломатов и консулов – их задерживают за взятки и другие нарушения, а также на них иногда совершают нападения неизвестные.

Об этом в эфире «24 канала» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сталкиваемся с постоянными провокациями с российской стороны, которые препятствуют нормальной работе нашего посольства в РФ. Буквально несколько месяцев назад мы столкнулись сразу с несколькими случаями.

В первый раз российская сторона инсценировала провокацию взятки сотруднику нашего консульства в Ростове-на-Дону. А месяц назад было нападение и ножевое ранение нашего дежурного коменданта, представителя Госпогранслужбы, который произошёл фактически на глазах охранников, которых должна обеспечивать российская сторона.

Буквально несколько дней назад мы столкнулись с тем, что на такое нападение нарвался наш сотрудник консульства. Только нападали уже, фактически, представители правоохранительных органов, которые даже не дали ему возможности достать свой идентификационный документ и засвидетельствовать свою должность. И именно этим фактом неустановления его личности правоохранители и объясняют сам факт его задержания.

Безусловно, в таких ситуациях мы ведём себя зеркально, о чём уведомили российскую сторону. Но столкнулись с тем, что РФ начала угрожать нам дальнейшими репрессиями и высылками наших дипломатов, если мы объявим персоной нон грата кого-то не того. Но мы настроены решительно», – сказал он.

Енин также заявил, что задержания дипломатов-преступников якобы является нарушением международных конвенций, и потому Украина будет продолжать усугублять ситуацию.

«Этот шантаж – очередное проявление российского пренебрежения всех минимальных условий Венской конвенции, статья 9 которой даёт право любой стране без объяснения мотивов объявить персоной нон грата любого представителя дипломатической или консульской миссии.

В то же время мы настроены своим правом, и соответствующая нота уже была направлена в российское посольство – об объявлении персоной нон-грата и требованием оставить на протяжении 72 часов нашу страну», – добавил чиновник.

Отметим, о подробностях задержания украинского консула сообщил в своём Telegram-канале российский военный корреспондент Семён Пегов. Как выяснилось, консул был задержан за попытку получения секретной информации, а вовсе не за «отсутствующее удостоверение».

«По нашим данным, консул незалежной в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк пытался раздобыть базу выданных с 2014-ого по 2021-ый российских паспортов.

Конкретно его интересовали паспорта, полученные в этот период гражданами Украины.

По версии наших силовиков, Сосонюк участвовал в большой операции СБУ по запугиванию населения Украины накануне большой войны на Донбассе, которую готовит Киев.

Данные о паспортах, в частности, были нужны для оказания давления на родственников тех, кто получил гражданство РФ», – написал Пегов со ссылкой на собственный источник в силовых структурах РФ.