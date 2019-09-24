Следком возбудил дело против украинских диверсантов

24.09.2019, Киев

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту подрыва автомобильного путепровода в Луганске, использовавшегося в маршруте гуманитарного конвоя МЧС РФ.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ – «Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации».

«19 сентября 2019 года неустановленные лица, выполняя заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины, совершили подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-й Керамической города Луганска. Именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86-й гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из 10 грузовых автомобилей.

Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики от Российской Федерации.

Противоправные действия подвергли опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации – сотрудников МЧС России, находившихся в составе гуманитарного конвоя, и были направлены против интересов Российской Федерации», – отметила Петренко.

Представитель Следственного комитета сообщила, что правоохранительное ведомство займется проведением следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и примет все необходимые меры для раскрытия данного преступления.