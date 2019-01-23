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СМИ: Сгоревшие у Керчи турецкие танкеры могли везти газ противникам Асада
Сгоревшие у Керченского пролива турецкие танкеры могли везти газ противникам сирийского президента Башара Асада.
Такую версию выдвигает либеральная «Новая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Опрошенные «Новой» эксперты сомневаются, что российский газ предназначался «режиму Асада». Для подобных поставок России не нужны посредники. А вот участие в операции граждан Турции наводит на мысль, что газ мог предназначаться противникам Асада. Во всяком случае, опыт сотрудничества турецких бизнесменов с коммерческими подразделениями запрещенной террористической организации ИГИЛ был получен еще во время нелегальной торговли сирийской нефтью, в 2012-2015 гг, когда большая часть страны контролировалась боевиками-исламистами», – говорится в публикации.
С тем, что один из сгоревших танкеров должен был направляться в Сирию в комментарии «Московскому комсомольцу» согласился и главред «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко: «Полагаю, что «Маэстро» перевозил груз непосредственно в Сирию, а «Канди» перегружал груз на якорной стоянке. Танкеры работали в «серой зоне» с нелегальными схемами перевозки и перегрузки сжиженного газа. Причиной ЧП стала низкая квалификация экипажа. Ни один опытный моряк не будет работать на подобном судне – это очень большие репутационные риски».
Метки: Керченский пролив
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