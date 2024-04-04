«Снесем мост так же, как и контрнаступали»: украинский военный раскритиковал планы ГУР

Анатолий Лапин.  
04.04.2024 11:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Рассказы украинского ГУР о планах уничтожить Крымский мост – это всего лишь пиар-акция.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рассказы украинского ГУР о планах уничтожить Крымский мост – это всего лишь пиар-акция. Об...

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«Я совсем не одобряю эти заявления будь то Буданова или Умерова, Малюка, что мы уничтожим Крымский мост. Уничтожим – хорошо, нужно это делать, но не нужно об этом заявлять. Это так же, как было с нашим контрнаступлением, этот пиар, он очень неполезный, много вреда нам наносит.

Потому что противник что-то делает, ставит заграждения, ПВО подтягивает к этому Крымскому мосту и в этих условиях работать еще хуже», – заявил Касьянов.

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