Вадим Москаленко.  
14.09.2025 23:25
  (Мск) , Киев
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Цель европейских санкций – ухудшить уровень жизни в России до состояния СССР перед развалом, когда элита в Кремле шла на уступки американцам, а население верило в миф о райской жизни на Западе.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Джонантан Пауэлл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что будет, если мы будем оказывать мощное сопротивление и мощное давление на него [Путина]? Мы понимаем, что его экономическая позиция не очень хорошая, вся экономика, которая уже переведена на военные рельсы, не выдерживает этого. И теперь американский президент говорит о целенаправленных санкциях и о вводе тарифов против Индии, но они отражаются и на состоянии индийско-российской торговлv.

Это давление должно постоянно нарастать, чтобы, когда дойдёт до переговоров, то это будет для него не только физический проигрыш. А это будет и поражение его идеологии, что европейские страны являются успешными, что ЕС такой же успешный, какой он был по завершению Холодной войны», – вещал Пауэлл.

