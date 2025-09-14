Советник Стармера: Надо довести Россию до состояния СССР перед развалом
Цель европейских санкций – ухудшить уровень жизни в России до состояния СССР перед развалом, когда элита в Кремле шла на уступки американцам, а население верило в миф о райской жизни на Западе.
Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Джонантан Пауэлл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что будет, если мы будем оказывать мощное сопротивление и мощное давление на него [Путина]? Мы понимаем, что его экономическая позиция не очень хорошая, вся экономика, которая уже переведена на военные рельсы, не выдерживает этого. И теперь американский президент говорит о целенаправленных санкциях и о вводе тарифов против Индии, но они отражаются и на состоянии индийско-российской торговлv.
Это давление должно постоянно нарастать, чтобы, когда дойдёт до переговоров, то это будет для него не только физический проигрыш. А это будет и поражение его идеологии, что европейские страны являются успешными, что ЕС такой же успешный, какой он был по завершению Холодной войны», – вещал Пауэлл.
