«СП-2» может остаться полупустым на долгие годы

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Недавнее заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «Северном потоке-2» спровоцировало рост газовых цен на европейском рынке.

По словам, нового главы внешнеполитического ведомства, проект не может быть введен в эксплуатацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бербок утверждает, что «при нынешнем положении дел одобрить работу СП-2 не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует».

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что претензии Бербок необходимо разделить на две составляющие.

«Первая из них заключается в технологических характеристиках проекта, к которым не должно возникнуть вопросов – СП-2 является самым современным каналом доставки углеводородов европейским потребителям», – сказал Юшков.

«Вторая проблема также урегулирована – создана отдельная, финансово прозрачная структура, юридически привязанная к европейскому, и, в первую очередь, германскому законодательству. Работа трубопровода будет строго разграничена: поставкой «голубого топлива» займется «Газпром», транзит сырья по морской ветке станет обеспечивать Nord Stream 2, а сбыт углеводородов возьмет на себя новая «дочка» оператора трубопровода, зарегистрированная по немецким юридическим законам», – объяснил аналитик.

Примечательно, что после заявления Бербок, газовые котировки в ЕС снова превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.

«Такие цены не выгодны континенту, тем более, что США, обещавшие ранее заполнить топливный рынок Европы собственным сжиженным топливом, переориентировались на поставки более щедрым азиатским клиентам. Однако, как показывает практика, европейские политики могут выбрать не коммерческие, а политические интересы, что рискует оставить СП-2 даже после запуска в эксплуатацию наполовину пустым, причем на многие годы», – предупреждает Юшков.

В этой связи стоит заметить, что построенный ранее «Северный поток-1» и его ответвления – OPAL и NEL – до сих пор работают далеко не в полную мощность.