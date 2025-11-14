«Срочно нужен контент на мове с украинскими матюками и запрещёнкой» – в Киеве придумали, как отвадить молодёжь от русского языка

Тарас Стрельцов.  
14.11.2025 18:14
  Львов
Просмотров: 355
 
Молодёжь на Украине воспринимает в штыки украинский язык, прежде всего потому, что его навязывание предполагает формальщину и принуждение.

Об этом на канале «Lviv media» заявил киевский «мовный активист» и блогер Данила Гайдамаха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот такая формализация украинского языка, что это сводится к разговорам о соловьях. Как я когда-то писал, что между разговорами о Сосюре «Любите Украину» и Павлычно выходили и так по-зэковски матерились на перерывах. На русском таком, московском языке.

И это было какое-то пространство свободы. А на уроках всё так красиво, и мы играли формально эту роль, и учителям приходилось играть. И всё это действительно имеет форму какого-то такого принуждения», – признал «мовнюк».

Он добавил, что видит выход в том, чтобы «расширять градиент того, что представлено в украинском языке».

«Возможно, нам стоит позволить и более толерантно относиться к проявлению украиноязычного контента с той же нецензурной лексикой, на какие-то табуированные темы.

Ну, извините, есть необходимость залезать и в такой контент, узнавать что-то такое якобы запрещённое. Что-то не до конца дозволенное. И в этом контенте мы сразу упираемся в русский язык», – предложил  Гайдамаха.

