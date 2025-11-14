Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молодёжь на Украине воспринимает в штыки украинский язык, прежде всего потому, что его навязывание предполагает формальщину и принуждение.

Об этом на канале «Lviv media» заявил киевский «мовный активист» и блогер Данила Гайдамаха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот такая формализация украинского языка, что это сводится к разговорам о соловьях. Как я когда-то писал, что между разговорами о Сосюре «Любите Украину» и Павлычно выходили и так по-зэковски матерились на перерывах. На русском таком, московском языке. И это было какое-то пространство свободы. А на уроках всё так красиво, и мы играли формально эту роль, и учителям приходилось играть. И всё это действительно имеет форму какого-то такого принуждения», – признал «мовнюк».

Он добавил, что видит выход в том, чтобы «расширять градиент того, что представлено в украинском языке».