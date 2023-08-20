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США поставили Украине военной помощи всего на 19 миллиардов долларов, что в десятки и сотни раз меньше трат на войны с заведомо более слабыми противниками.

Об этом в интервью бывшему представителю НАТО в России Гарри Табаху заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть точная информация о том, каковы размеры военной помощи, которую США поставили Украине с 24 февраля прошлого года по 1 августа нынешнего года. Это 18,8 миллиарда долларов. Сюда входит всё, начиная от «Джавелинов», «Стингеров», шлемов, радиостанций, миллиона снарядов, гаубицы, «Хаймарсы». Всё, что доставлено на территорию Украины – это 18,8 миллиарда долларов. Много это, или мало? Мы можем сравнить с другими цифрами. С военной помощью, которая была поставлена афганской армии – 90 миллиардов долларов. Можно сравнить это с цифрами, которые США потратили в Афганистане – 2,1 триллиона долларов. Мы можем сравнить, какую помощь администрация Рузвельта оказала Великобритании за два с половиной месяца 1941 года – 107 миллиардов долларов. Военная помощь Израилю, за длинный срок с 1973 года – 290 миллиарда долларов. Южному Вьетнаму – тоже сотни миллиардов долларов», – перечислил Илларионов.

Он отметил, что Вашингтон не хочет тратиться на войну с сильным противником.

«А Украине – 18,8 миллиарда долларов. Когда мы сравниваем эти цифры, увидим, что там и тогда, когда союзники США сражались с существенно более слабым противником – эти страны получили гораздо больше военной помощи», – резюмировал беглец.