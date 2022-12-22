США не помогут украинской энергетике – ограничатся символической помощью

22.12.2022  12:55 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, США, Украина, Финансы, Энергетика


Визит президента Владимира Зеленского в США показал, что Вашингтон не намерен восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет аналитик киевского Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетике Юрий Корольчук.

Визит президента Владимира Зеленского в США показал, что Вашингтон не намерен восстанавливать поврежденную энергетическую...

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«Президент Зеленский уехал в США в день энергетика. Символически? Наверное, да. Жаль, что энергетические вопросы заняли существенно меньше строчек в списке ожидаемой помощи. Не было и других не менее важных вопросов. К примеру, о списании долгов. Наверное, после войны это будет ключевой фактор (долги, их структура, сроки погашения) для восстановления экономики и инфраструктуры», – отмечает Корольчук.

Он считает, что в ходе визита нужно было решать вопрос текущего ремонта поврежденных объектов украинской генерации, выделение средств на такие цели, создание долгосрочных программ финансирования.

«Этого нет. Что-то там дадут, но это не серьезно. Нет, я понимаю, что все можно повесить на тех, кто владеет ТЭС, ТЭЦ или облэнерго. Но как бы ни был богат Ахметов, это не совсем правильно спихнуть на ДТЭК (как крупнейшего оператора генерации и распределения) полностью все вопросы не только технического ремонта, но и выделение денег на эти ремонты, закупку оборудования. С точки зрения «народ требует», то, конечно, такая позиция власти найдет отклик в сердцах украинцев.

Однако, с точки зрения экономики государства, это независимо от формы собственности, но государство должно помогать финансово ремонтировать поврежденные объекты. В ЕС и США всегда в кризис помогают компаниям. А здесь не кризис, а война», – добавил аналитик.

По его словам, о компенсации оперативного ремонта поврежденных объектов от ракетных ударов речь не идет.

«Выделяют небольшие деньги на нужды «генераторы, горючее, ремонт, услуги», на прифронтовые области. Но это все минимум. Заморожен вопрос возможного финансирования закупки газа до 2 млрд. кубов. Но этот вопрос висит в воздухе, а вернее все будет зависеть от российского транзита газа. Будет ли он, не будет ли его.

Даже не стоит вопроса, что будет дальше – какова программа восстановления подстанций и сетей, ТЭС и ТЭЦ, кто будет финансировать и в каком объеме. И будет ли все это. Есть то, что имеем. Берем, что дают», – сокрушается Корольчук.

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