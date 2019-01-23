США ошиблись с выбором своих ставленников на Украине

23.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Действия Соединенных Штатов в лице Виктории Нуланд, курировавшей события на Майдане, привели к экономической разрухе в стране.

Об этом в студии телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Спиридон Килинкаров, входивший во фракцию коммунистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы люди на Майдане знали, что лидеры сотворят со страной, их бы повесили прямо на сцене. Не надо недооценивать господина Яценюка. Это один из немногих политиков, который монетизировал Майдан в личную выгоду. То, что он стал миллионером является показательным. Специфика в том, что на период его премьерства нужно было решать вопросы с бывшей элитой, то есть кому и что вернуть, где и что арестовать. Он попал в нужное время и нужное место”, – сказал политик.

По его словам, у американцев расчет был на то, что они поставят на должность президента представителя одной политической силы, а на должность премьера другой, чтобы якобы установить баланс интересов.

“Но на самом деле, ставленники банально договорились, и вместе начали пилить бюджет. Жадность победила здравый смысл, в итоге Яценюк был вытолкнут. Там стояли разные люди. Многие из них считали, что те, кто выступает со сцены, хотят победить коррупцию и изменить страну. Но уже дважды на Украине происходит переворот и люди выводов не делают», – резюмировал Килинкаров.