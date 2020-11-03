США принуждают Кипр встать на антироссийские рельсы

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что Вашингтон недоволен тем, что Кипр не предпринимает никаких действий, чтобы российские военные корабли прекратили заходить в его порты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на сайт Госдепартамента США.

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«Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заходе в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы… Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении», – сказал Купер.

Ранее, комментируя озабоченность госсекретаря США Майка Помпео, которую он выразил из-за захода российских военных кораблей в кипрские порты, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не следует вмешиваться в отношения РФ и Кипра. Дипломат также подчеркнула, что Москва никогда не сотрудничает с той или иной страной против третьей, и рекомендовала Вашингтону поступать так же.