США собирались дотла зачистить Украину – Евстафьев
США еще зимой 2022 года включили план «б», когда стало ясно, что самые лакомые куски Украины им не достанутся. Без новых финансовых колоний капитализму некуда развиваться, поэтому им нужен где-то «чистый лист» со снесенной напрочь инфраструктурой и социальными институтами.
Об этом в эфире «Крым 24» сообщил кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это нужно было не только американцам – это нужно было всему мировому капитализму, финансово инвестиционному. Потому что дальше он развиваться не мог. Но один-то раз же так получилось, и даже бомбить почти что не пришлось. Это конец 60-х годов – начало 70-х, когда стало понятно, что в советско-американской конфронтации после Чехословакии окончательно установилось такое равновесие, что называется – фиксация зон контроля. Там что-то рыпался Николай Чаушеску, но это было не в счёт, всё-таки бедноватая страна.
А так, мировой капитализм тогда еще не был американоцентричным, и он обратил своё внимание на полосу от Багдада до Карачи. Ведь это же была до начала 80-х годов зона активной индустриализации и социальной модернизации. И мировой капитализм вышел за счёт этой полосы модернизации с чистого листа, где всё было разрушено гражданскими войнами, и, кстати, уходом Британской империи. Но тогда бомбить не пришлось.
А сейчас такой «чистой полосы», на которой можно было взять, восстановить, сделать конфетку еще и заработать – просто не было», – пояснил он.
По оценке эксперта, под «чистую полосу» готовили Украину. Причем еще задолго до прямого вмешательства.
«Вы посмотрите, как они готовили Украину. Я сейчас даже не про войну на Украине – я про полное разрушение каких-то социальных институтов. Они сознательно из вот этого сытого зажиточного украинца позднесоветских времён, который жил лучше, чем в Москве, делали нищего, который ради куска хлеба был бы готов на всё – убивать, умирать, собирать картошку в Португалии. Но, мелковато. И стало понятно, что она им вся не достанется, а наиболее лакомые кусочки Украины – это Крым, Донбасс, Новороссия, а в перспективе вообще всё Северное Причерноморье», – указал политолог.
Он напомнил, как недавно, выступая на «Валдае» президент Путин назвал Одессу «русским городом», но чуть-чуть еврейским.
«У него случайных экспромтов не бывает. И рассказ про Одессу – немножко еврейский, но русский город, конечно, не случайно у него выскочил, да так эмоционально. А то мы Владимира Владимировича последние 20 лет не знаем. Так вот, в перспективе все лакомые куски достанутся не им. И вот в этот момент они начали включать план «б». Я даже скажу, когда его начали включать – зимой 2022 года и самой ранней весной 2023-го, вешая лапшу украинцам на уши про то, как они сейчас успешно русню разгромят. Вот это двурушничество и лицемерие – это же фирменный американско-англосаксонский стиль», – отметил Евстафьев.
Он продолжил, что для коллективного Запада ничто не слишком в достижении цели.
«Вы меня извините, но удалось же американцам впарить значительной части украинского общества идею о том, что они выкопали Черное море, и русские их всю жизнь объедали. Управлять нашим с вами миром в какой-то момент начнут люди, которые даже биологически перестанут себя с нами ассоциировать. Все эти глобалисты – они с нами одного вида, хотя там люди по 5-6 сердец себе пересаживают и собираются жить вечно, а в голову чипы памяти вставлять. И это уже не научная фантастика.
Но то, что они социально себя не ассоциируют с человечеством, это факт. И поэтому гибель допустим 700, а я думаю, что уже в реальности больше тысячи, мирных жителей, израильтян и больше 120 военнослужащих израильских, что больше, чем во второй Ливанской войне погибло, и наверняка для Израиля это страшные потери, так вот это для них… это просто, что называется, смена картинок на экране монитора. Не более того», – заключил Евстафьев.
Спасибо!
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