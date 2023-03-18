США угомонятся после 7-8 тысяч гробов, покрытых звёздно-полосатым флагом

Владимир Гладков.  
18.03.2023 18:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Действия России в ситуации с американским беспилотником у берегов Крыма лишний раз доказывают эффективность и безальтернативность самых жёстких ответов на любые провокации США.

Об этом в эфире «ОСН» заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия России в ситуации с американским беспилотником у берегов Крыма лишний раз доказывают эффективность...

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«Наши аналитики, конечно, сделают соответствующие выводы, и в случае появления подобных беспилотников, их будет ждать та же судьба. Самое главное, что мы показали всему миру и недвусмысленно сказали Америке, что, уважаемые, наше терпение кончилось, и в случае наглого беспрецедентного шпионажа, мы будем отвечать адекватно в соответствии со складывающейся обстановкой. Иногда даже очень жёстко, как было в этом случае», – сказал Липовой.

В свою очередь военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко согласился, что церемониться с американцами не стоит.

«Мы их избаловали. Мы их очень давно не сбивали. В 50-60-70-е годы они летали над Балтикой и лазали к нам? Лазали. Мы их сбивали? Сбивали. Бесстыдный разведчик флотский «Poseidon», который Цымбал залил керосином в своё время и отломил ему винт одного из двигателей, было такое? Было. Вели себя они скромно после этого, втягивали язык и молчали. Нет, ну с ними всё известно, что говорить. Где-то начиналось с 7-8 тысяч гробов, покрытых звёздно-полосатым флагом – вот тогда сразу восторжествовало взаимопонимание, начинали уважать, и прочее», – отметил Тимошенко.

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