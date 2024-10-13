Стадии гнева и отрицания пройдены – бандеровцы уже готовят к переговорам с «хорошими русскими»

Подписанный Владимиром Зеленским запрет на переговоры с Россией можно обойти, если трактовать это как запрет на переговоры конкретно с Владимиром Путиным.

С таким предложением в эфире «Радио НВ» выступил украинский политолог Игорь Рейтерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть решение [о запрете переговоров с руководством РФ], которое принималось на эмоциях, и общество тогда требовало подобных шагов. Наверное, где-то требует такого и сейчас. Тогда мало кто думал, что может быть другой формат, который, всё-таки, будет требовать присутствия РФ. И сейчас всё сводится к тому, что там речь шла персонально о Путине. А если это будет какая-то российская делегация, которая будет состоять из людей, против которых не выдвинуто никаких обвинений Украиной и международным судом? Вот с ними мы можем и поговорить, почему бы и нет. Это попытка обойти наложенные ограничения», – сказал Рейтерович.

«Многие говорили, что, так или иначе, это произойдёт, а приезжать будут другие. То, что освещать это будет Путин, все понимают, такая современная геополитика. Такой вариант мог бы устроить Украину и наших международных партнёров, которые говорят, что с Россией как-то нужно коммуницировать. Вот, мы скажем, что мы коммуницируем, ждём делегацию, пускай приезжают. Не приедут – можно будет сказать, что мы пытались, а они, как всегда, отказались», – добавил он.