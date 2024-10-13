Стадии гнева и отрицания пройдены – бандеровцы уже готовят к переговорам с «хорошими русскими»

Вадим Москаленко.  
13.10.2024 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 374
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Подписанный Владимиром Зеленским запрет на переговоры с Россией можно обойти, если трактовать это как запрет на переговоры конкретно с Владимиром Путиным.

С таким предложением в эфире «Радио НВ» выступил украинский политолог Игорь Рейтерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписанный Владимиром Зеленским запрет на переговоры с Россией можно обойти, если трактовать это как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У нас есть решение [о запрете переговоров с руководством РФ], которое принималось на эмоциях, и общество тогда требовало подобных шагов. Наверное, где-то требует такого и сейчас. Тогда мало кто думал, что может быть другой формат, который, всё-таки, будет требовать присутствия РФ.

И сейчас всё сводится к тому, что там речь шла персонально о Путине. А если это будет какая-то российская делегация, которая будет состоять из людей, против которых не выдвинуто никаких обвинений Украиной и международным судом? Вот с ними мы можем и поговорить, почему бы и нет. Это попытка обойти наложенные ограничения», – сказал Рейтерович.

«Многие говорили, что, так или иначе, это произойдёт, а приезжать будут другие. То, что освещать это будет Путин, все понимают, такая современная геополитика.

Такой вариант мог бы устроить Украину и наших международных партнёров, которые говорят, что с Россией как-то нужно коммуницировать. Вот, мы скажем, что мы коммуницируем, ждём делегацию, пускай приезжают. Не приедут – можно будет сказать, что мы пытались, а они, как всегда, отказались», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть