«Сталинград под Донецком»: Обнародован сценарий разгрома ВСУ

Украина не имеет необходимых сил для одновременного штурма ЛДНР и защиты границ для недопущения русского удара по флангам группировки ВСУ, задействованной в карательной операции против республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из соотношения сил, следует, что резервов и сил для прикрытия флангов у ВСУ не остается. Им придется туда стянуть все практически наличные силы. Ну, может быть. 10-15 тысяч для прикрытия границ у них будет, а эта граница – две тысячи километров почти.

Поэтому в случае втягивания в эти бои, успех возможен там по истечении достаточно длительного времени, минимум недели. Это как минимум. Даже если за счет слабости этих корпусов (Народной милиции), несмотря на то, что там большое количество и танков, и обученного личного состава, и всего, гипотетически я могу предположить, что это будет, что они прорвутся. Но все равно, так или иначе, это три, четыре, пять дней, неделя. И будут задействованы все силы.

В этих условиях у России достаточно времени, чтобы в нужное время, если она совершит нужное, нанести удар в направлении Харькова. И тогда эта группировка, а это все наличные вооруженные силы, мало-мальски боеспособные, которые имеются в ВСУ… Их окружить, как это было под Сталинградом в 42-м году.

Тогда тоже Паулюс шел на Сталинград, фланги были не прикрыты, был прорыв, окружение и все прочее. Сталинград под Донецком – вот что грядет для ВСУ при таком сценарии развития», – заявил Сивков.