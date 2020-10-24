Стало известно, как Янукович шантажировал Путина

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты лукавят, утверждая, будто Виктор Янукович был марионеткой Кремля – напротив, он шантажировал Россию размещением баз НАТО у границы с РФ.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много стереотипов, очень много неправды звучит по поводу того, что было тотальное внешнее управление со стороны России Украиной. Не было такого управления, каким оно стало с 2014 года.

Да, была попытка украинской власти понравиться то России, то Западу, было «петляние» между острыми проблемами, были попытки некоторые моменты использовать.

Малоизвестный факт, но в 2011 году, когда на Януковича давили из Москвы, чтобы он присоединялся к ЕврАзЭСу, к новому объединению, которое в то время рисовалось, Янукович использовал такой аргумент, что «мы рассматриваем вопрос размещения военных баз НАТО на Луганщине».

Это был аргумент, который использовался. Я даже могу назвать политиков, которые могут подтвердить этот трюк, домашнюю заготовку, которая была чрезвычайно негативно встречена в Москве», – рассказал Бондаренко.

«Сказать, что было внешнее управление, сказать, что тогда была такая личность, типа Йесте Люнгмана, представителя Международного фонда, который следил за украинской финансовой системой и говорил, что «шаг влево, шаг вправо расстрел», или была политика, которая, как сейчас, навязывает «антикоррупционные органы», которые чувствуют себя фактически независимыми, или представить себе, что исполняющий обязанности посла США пишет в своем «Twitter»: «Украина не будет закупать вакцину»…

Можно приводить еще больше число, позорных меморандумов с МВФ тоже не было, не заседали представители Ротшильдов в «Нафтогазе» и не решали судьбу энергетического сектора, то есть, всего этого тогда не было. А на сегодняшний день всё это есть, к сожалению», – добавил политолог.