«Становится только хуже»: Касаткин обвинил Смольный в безответственном отношении к уборке снега и наледи

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Бывший муниципальный депутат от МО Василевский Алексей Касаткин раскритиковал Смольный за низкое качество уборки улиц Петербурга от снега и наледи. Он убежден, что возглавляемое Александром Бегловым правительство несет за это прямую ответственность.

«Работу коммунальных служб я оцениваю неудовлетворительно. Сам хожу по улицам. От наледи тротуары вообще не убираются, где-то на каких-то улицах может быть немножко проедут, но в основном сугробы стоят, прямо идешь по снегу, а сейчас по лужам, по мокрому снегу. Конечно, грязь, слякоть и вода сплошная, снег, наледь. На улицах скользко, сколько людей падает. Становится только хуже», — посетовал он.

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По мнению Касаткина, городские власти не озабочены в решении проблем, связанных с очистными работами. В качестве исключения можно выделить лишь центральные районы города.

«(Ответственны, прим. ред) Все, начиная с губернатора. ГУДП “Центр”. В Петербурге купили технику, наверное, чтобы Дворцовую площадь чистить и Невский проспект. Все, больше ничего не чистится», — заключил экс-мундеп.

Напомним, в течение более чем двух месяцев СМИ фиксируют нехватку уборочной техники в разных районах города. В последний раз, как писал портал Live24, наименьшее количество машин было задействовано в Петергофском и Калининском районах.