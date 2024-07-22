Стариков обещает поражение Украины в конце лета

Вадим Москаленко.  
22.07.2024 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1898
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина стратегически проигрывает военное противостояние с Россией, которое может закончиться в конце лета-начале осени этого года. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия воюет стратегически. Он [противник] на тактическое внимание не обращает, именно в информационной сфере. У него только стратегия. Значит, он работает на заключительный акт. Или на 12-й раунд в боксе. А мы ведем войну на тактическом уровне. У нас каждый акт – это хайп, русня и так далее. Если ты ведешь не стратегически, а тактически, это путь в никуда. Тактика без стратегии – это путь в никуда», – подчеркнул эксперт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украина стратегически проигрывает военное противостояние с Россией, которое может закончиться в конце лета-начале осени...


«Мы ведем войну как эпизоды, потом это монтируется как фильм. Как снимают фильмы режиссеры. Но все равно придет 12 раунд бокса, заключительная сцена театра. Вот я и говорю, заключительная сцена будет август-сентябрь этого. К этому все и готовится», – подытожил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть