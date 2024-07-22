Стариков обещает поражение Украины в конце лета

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Украина стратегически проигрывает военное противостояние с Россией, которое может закончиться в конце лета-начале осени этого года. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия воюет стратегически. Он [противник] на тактическое внимание не обращает, именно в информационной сфере. У него только стратегия. Значит, он работает на заключительный акт. Или на 12-й раунд в боксе. А мы ведем войну на тактическом уровне. У нас каждый акт – это хайп, русня и так далее. Если ты ведешь не стратегически, а тактически, это путь в никуда. Тактика без стратегии – это путь в никуда», – подчеркнул эксперт.

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«Мы ведем войну как эпизоды, потом это монтируется как фильм. Как снимают фильмы режиссеры. Но все равно придет 12 раунд бокса, заключительная сцена театра. Вот я и говорю, заключительная сцена будет август-сентябрь этого. К этому все и готовится», – подытожил Стариков.