Стоун: На Уолл-стрит решили захватить Россию

16.09.2021 11:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Если бы не президент РФ Владимир Путин, Россия давно бы стала вассалом США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу «Россия 24» заявил знаменитый американский режиссер Оливер Стоун.

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«США могли бы стать партнером России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки», – сказал режиссер.

По его словам, для Вашингтона нужен внешний противник, чтобы был повод для работы своего гигантского ВПК.

«Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг», – убежден Стону.

При этом он полагает, что Россия и США могли бы сотрудничать во многих сферах, например, в борьбе с коронавирусной инфекцией.